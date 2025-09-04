打風｜中央氣象台料低壓區明日入南海　周六升級熱帶風暴

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／塔巴／周末天氣】天文台今日（4日)表示，預料位於南海中北部可能有熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，較大機率會移向廣東西部沿岸及海南島一帶，即會「西登」。內地中央氣象台今日指出，該低壓區將於明日（5日）進入南海，預計周六（6日）前後可能發展至熱帶低氣壓或有編號颱風（即熱帶風暴或以上級別）。



若西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，該熱帶氣旋將會成命名「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供名稱，淡水鯰魚類名稱，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚）。



9月4日衞星圖像顯示，在菲侓賓呂宋島有一個強對流天氣的低壓區在發展（右下周，紅色示 ）。（天文台圖片）

9月4日天晴酷熱，下午近3時在灣仔修頓遊樂場，有學生及青少年在烈日下打籃球。（倪清江攝)

9月4日天晴酷熱，下午近3時在灣仔修頓遊樂場，烈日當空。（倪清江攝)

明天的天氣：日間極端酷熱 局部地區有驟雨

踏入9月，本港天氣仍然非常酷熱，截至今晚（4日）近8時，酷熱天氣警告生效，天文台尖沙咀總部錄得35.2度，屬極端酷熱水平；上水錄得37.7度，全港最高。

天文台表示，高空反氣旋會未來兩日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，預計明日（5日）大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩東南風，但局部地區有驟雨。

自動分區天氣預報顯示，新界多區9月4日下午2時均錄得高溫，其中上水飆至38度。（天文台網頁截圖）

新界多區明午突破35度 上水料飆至38度全港最熱

根據天文台自動分區天氣預報，新界多區明午2時均錄得高溫，其中上水飆至38度；打鼓嶺及流浮山達36度；大埔、石崗及赤鱲角也有35度。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月4日對南海低壓系統預測▼



天文台料低壓區可能發展為熱帶氣旋在粵西至海南島「西登」

天文台預測南海中北部的廣闊低壓槽上的低壓區，可能在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。

中央氣象台指，目前位於菲律賓附近海面的熱帶擾動，將於明日進入南海，預計周六（6日）前後可能發展至熱帶低氣壓或編號颱風（即熱帶風暴或以上級別），影響華南及沿海地區、江南南部和東部。

疑受到下沉氣流影響 本港明日「極端酷熱」

一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫上升，香港的天氣變得極端酷熱，因此可估計是明日「極端酷熱」的原因之一。

天文台9月4日下午16:50更新九天天氣預報，料風暴前酷熱，9月7日起一連三日有狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台預測下周日離岸及高地風力達6級 下周一增至7級

天文台預測周六（6日)開始天氣會受到該熱帶氣旋影響，吹東至東北風3至4級，稍後離岸及高地間中5級；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高34度，稍後局部地區有雷暴。

下周日（7日）起一連三日天氣甚差。天文台預測周日吹東至東北風4至5級，離岸及高地6級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，海有湧浪。到下周一（8日）吹東至東南風5級，離岸6級，高地達7級；多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪。至下周二（9日)吹南至東南風4級，初時間中5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。6及7級為強風，即3號風球或強烈熱帶風暴風力。

天文台預測要到下周三（10日）及之後才重見陽光。

第16號熱帶氣旋命為「塔巴」，由馬來西亞提出名稱，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。（資料圖片）

當增強至熱帶風暴命名「塔巴」

若該低壓區增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將會成為今日區內第16號熱帶氣旋，命名為「塔巴」（Tapah）。該名字由馬來西亞提出，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。