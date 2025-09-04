打風｜天文台評估熱帶氣旋可能形成　9.8高地風力或達3號風球上限

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】天文台今日（4日）在最新九天天氣預報中指出，位於南海中北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，其隨後路徑和強度存在變數，較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。



九天天氣預報顯示，周六開始天氣漸轉壞，至下周一（8日）離岸吹6級風，高地更達7級，多雲並有狂風驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大。根據蒲福氏風級表，7級風力屬於強風，相等於每小時平均風速52至62公里，即風力已達3號風球的上限。



天文台預計9月4日下午2時上水將飆升至38度。（天文台網頁截圖）

多區天氣酷熱 天文台料上水飆升至37度

酷熱天氣警告現正生效，截至早上11時50分，天文台錄得氣溫33度，預計全日介乎28至35度，相對濕度57%，紫外線指數為11，強度屬於極高。根據自動分區天氣預報顯示，新界部份區域今午2時將升至34及35度，包括大埔、石崗及打鼓嶺，上水更飆升至38度。

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日，繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，不過高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區。

天文台9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日天晴酷熱、局部地區有驟雨 氣溫28至34度

天文台預測，明日（5日）大致天晴、日間酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫28至34度，濕度55至85%，吹東南風2至3級。周六（6日）氣溫沒有改變，惟天氣轉為有一兩陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹東至東北風3至4級，稍後離岸及高地間中5級。

天文台9月4日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月6日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月4日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月7日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

周末天氣轉壞 南海低壓區較大機會移向廣東西部

天文台預料，南海中北部的廣闊低壓槽上或有低壓區發展，將在在呂宋以西海域發展成熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。受到該熱帶氣旋影響，下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，但隨着高空反氣旋再度增強，下周中後期驟雨逐漸減少，天色好轉。

天文台9月4日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月7日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月4日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

下周一有狂風驟雨及幾陣狂風雷暴

根據天氣預報，下周日（7日）吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海有湧浪。至下周一（8日）天氣更為惡劣，吹東至東南風4至5級、離岸6級、高地更達7級，多雲並有狂風驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大。海有湧浪。

天文台9月4日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

原預料下周一離岸及高地吹6級風 今上調至吹7級風

昨日（3日）天文台預測下周一離岸及高地吹6級風，即進一步上調該熱帶氣旋對香港的影響。根據蒲福氏風級表，7級風力屬於強風，相等於每小時平均風速52至62公里，即風力已達3號強風信號的上限，而8號風球則要達到63至117公里。

熱帶氣旋料周一湛江登陸 風圈仍繼續影響香港

按天文台地球天氣網頁顯示，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」，該熱帶氣旋將發展成熟，下周日凌晨已位於香港南部海域，直至下周一在廣東西部的湛江登陸後，其風圈仍然繼續影響香港。

不過天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

2025年9月7日至8日月全食期間可觀看到的月球顏色變化。（天文台圖片）

2025年9月7日至8日月全食期間月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

周日月全食因熱帶氣旋無法欣賞

下周日深夜至周一凌晨（農曆七月十五至十六），本港上空將出現月全食天文奇觀。不過若以天文台預測的天氣，港人似乎難以欣賞此天文奇觀。下一次香港可以觀看的月食為2026年3月3日，同樣是一次月全食。

琵琶預測路徑圖。（天文台圖片）

琵琶預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

琵琶增強至熱帶風暴 今橫過日本九州趨向東京

此外，正在日本旅遊的市民需注意，目前位於鹿兒島南部的琵琶，已增強至熱帶風暴級別。天文台表示，琵琶中心附近最高持續風速為每小時65公里，今日將橫過日本九州一帶，隨後移向日本四國及本州南部，並逐漸演變為溫帶氣旋。

根據路徑預測圖顯示，琵琶翌日（5日）一直橫掃本州島，預料多個港人熱門旅遊城市將陸續受到吹襲，包括大阪、京都、名古屋及東京等。