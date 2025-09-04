天氣｜今日酷熱達34度及下午有驟雨　另琉球以東熱帶氣旋命名琵琶

酷熱天氣警告仍然生效，天文台指出，高空反氣旋正覆蓋華南，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日(9月4日）大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，下午局部地區有驟雨；吹輕微至和緩東南風。天文台展望，未來一兩日持續酷熱，星期六（6日）有幾陣驟雨。星期日（7日）及星期一（8日）有驟雨及狂風雷暴，風勢頗大。



此外，中央氣象台指出，位於琉球群島以東海域的熱帶氣旋，已經增強為今年第15號颱風，命名「琵琶」。



圖為截至9月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

南海東北部低壓槽路徑存變數 琵琶料移向日本九州一帶

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東沿岸天色大致良好，持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。預料本周後期在南海東北部至呂宋以西海域的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶，下周初廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。隨著高空反氣旋再度增強，下周中期廣東驟雨減少，天色好轉。

此外，熱帶氣旋琵琶會在今明兩日橫過日本南部。在上午5時，熱帶風暴琵琶集結在鹿兒島以南約320公里，預料向北移動，時速約25公里，大致移向日本九州一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月4日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日下午 颱風楊柳帶來極端酷熱天氣▼



+ 15

至下周五均有驟雨 「白露」至下周二有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）及周六（6日）均有驟雨、稍後局部地區有雷暴，日間酷熱，明日最高34度、周六達33度。

下周日（7日）為二十四節氣的「白露」，至下周二（9日）均大致多雲、有驟雨及狂風雷暴，最高在30至31度。下周三有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。最高32度。下周四（11日）及下周五（12日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度 。