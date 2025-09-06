打風｜天文台料颱風級登陸粵西　9.7至9.8高地風力達8號風球級數

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】熱帶氣旋逼近，大致移向廣東西部沿岸，天文台已發出一號戒備信號，將視乎強度、強風區與本港的距離，以及本地風力變化，明日（7日）初期評估是否需要改發三號強風信號。



九天天氣預報顯示，周日及下周一（7日及8日）天氣最為惡劣，高地風力同樣達到8級。根據蒲福氏風級表，8級風力屬於烈風，相等於每小時平均風速63至75公里，即風力已達到發出8號風球的要求之一。同時天文台今日上調該熱帶氣旋的級別，預料登陸時由原來估計的強烈熱帶風暴「升級」至颱風，屆時中心風力高達每小時120公里。



若該熱帶低氣壓增強至熱氣風暴前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將成為今年第16號熱帶氣旋，命名為「塔巴」（Tapah）。



新界部份區域9月6日下午2時將升至35度，上水更飆升至39度。（天文台網頁截圖）

▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼



+ 7

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

多區天氣酷熱 天文台料上水飆升至39度

酷熱天氣警告現正生效，截至早上12時10分，天文台錄得氣溫33度，預計全日介乎28至35度，相對濕度61%，紫外線指數為10，強度屬於甚高。根據自動分區天氣預報顯示，新界及離島部份區域今午2時將升至35度，包括大埔、流浮山、沙田、坪洲及打鼓嶺，上水更飆升至37度。

一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫上升，香港的天氣變得極端酷熱，因此可估計是今日「極端酷熱」的原因之一。

天文台9月6日早上11時30分更新的9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台︰明日初時考慮改發三號強風信號

天文台表示，熱帶低氣壓現時環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離，一號戒備信號今日繼續維持。惟隨着熱帶氣旋逐步增強並靠近廣東西部沿岸，將視乎強度、強風區與本港的距離，以及本地風力變化，評估明日（7日）初時是否需改發三號強風信號。

天文台9月6日中午12時40分衞星雲圖，香港右下方為熱帶低氣壓雲團。（天文台圖片）

9.8天氣最為惡劣 多雲並有狂風大驟雨及雷暴

根據九日天氣預報，明日（7日）吹東至東北風5至6級，稍後離岸7級，高地達8級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。驟雨漸轉頻密及有狂風，海有大浪及湧浪。下周一（8日）天氣最為惡劣，吹東南風6至7級，初時離岸及高地8級，稍後轉南風5級，多雲並有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

而隨着熱帶氣旋遠離，本港天氣逐漸好轉，下周二（9日）則南風4至5級，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。下周三（10日）吹南至東南風3至4級，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光。

天文台9月6日中午路徑概率預測圖。（天文台圖片）

天文台原預料9.7至9.8離岸吹7級風 今上調至吹8級風

天文台昨日（4日）預測，明日（7日）初時離岸及高地吹7級風，而下周一（8日）初時離岸吹7級風、高地吹8級風。惟今日最新預測再進一步上調風力，明日改成高地吹8級風，下周一則改為初時離岸及高地吹8級風。根據蒲福氏風級表，8級風力屬於烈風，相等於每小時平均風速63至75公里，即本港一連兩日的最高風力，已達到發出8號風球的要求之一。

天文台9月6日中午路徑預測圖。（天文台圖片）

天文台上調至颱風級別 9.8早上中心風力每小時120公里

此外，天文台昨晚的路徑圖顯示，該熱帶低氣壓登陸廣東省陽江前，將會增強至強烈熱帶風暴級別，惟今日最新的路徑圖再上調至颱風級別，下周一（8日）早上11時中心附近最高持續風速將達到每小時120公里，距離香港約200公里。

天文台9月6日中午的預測路徑。（天文台網頁截圖）

熱帶氣旋料周一陽江「西登」 風圈仍繼續影響香港

按天文台地球天氣網頁顯示，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」，該熱帶氣旋靠近廣東沿岸時已相當成熟，明晚8時正（7日）已位處香港南部海域，直至下周一湛江東部登陸，即會「西登」，其時風圈仍然繼續影響香港。

不過天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

天文台9月6日中午路徑預測圖。（天文台圖片）

中央氣象台料9.7至9.8早上登陸廣東中西部沿海

此外，中央氣象台的預測同樣相近，該熱氣低氣壓強度將逐漸加強，預料今日增強為今年第16號颱風（即熱帶風暴或以上級別），並在明晚至下周一早上登陸廣東中西部沿海，為華南及南海區將有強降雨及強風天氣。

第16號熱帶氣旋命為「塔巴」，由馬來西亞提出名稱，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。（資料圖片）

當增強至熱帶風暴命名「塔巴」 為馬來西亞一種鯰魚

若該低壓區增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將會成為今日區內第16號熱帶氣旋，命名為「塔巴」（Tapah）。該名字由馬來西亞提出，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。

2025年9月7日至8日月全食期間可觀看到的月球顏色變化。（天文台圖片）

2025年9月7日至8日月全食期間月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

▼2021年5月26日「超級血月」月全食▼



+ 14

周日月全食因熱帶氣旋無法欣賞

下周日深夜至周一凌晨（農曆七月十五至十六），本港上空將出現月全食天文奇觀。不過若以天文台預測的天氣，港人似乎難以欣賞此天文奇觀。下一次香港可以觀看的月食為2026年3月3日，同樣是一次月全食。