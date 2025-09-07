塔巴風球｜最快9.7晚間改發8號風球？　天文台︰需評估兩大因素

【打風／天文台／HKO／塔巴／Tapah／3號風球／8號風球／移動路徑／周末天氣】目前位於南海的熱帶氣旋進一步增強，正式成為今年第16號熱帶氣旋，獲命名為「塔巴」（Tapah）。天文台周六晚上（6日）估計塔巴環流較為細小，將視乎兩個條件——其增強速度及最接近本港的距離，評估周日（7日）晚上是否改發8號風球。而塔巴下周一（8日）早上僅相隔香港約200公里，相當接近香港，其烈風圈會否影響香港，將成為決定因素。



位於香港下方、南海中部的雲團便是熱帶氣旋「塔巴」，圖為9月6日晚上9時50分的衞星圖片。（天文台圖片）

根據天文台最新資料，截至晚上9時正，塔巴位處香港東南偏南約480公里，增強至熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速為每小時65公里，周日（7日）靠近廣東西部沿岸，並會進一步增強。

塔巴風球｜9.7晚上8時增強至強烈熱帶風暴

天文台路徑預測圖顯示，塔巴先往西北偏西方向移動，其後轉往西北偏北，明晚8時將增強至強烈熱帶風暴，位於香港西南偏南位置，相距200多公里，估計中心附近最高持續風速達每小時105公里。

天文台9月6日晚上9時發布塔巴預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台預料塔巴9月6日晚上8時將增強至強烈熱帶風暴。（天文台截圖）

天文台在晚上8時55分公布，在過去數小時，塔巴穩定往西北偏西方向移動並有所增強，外圍雨帶正接近廣東沿岸，預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。天文台午夜12時至明日上午3時之間改發3號強風信號。

塔巴風球｜天文台視乎增強速度及距離改發8號風球

按照現時預測，塔巴周一（8日）早上在香港西南面約200公里掠過，由於估計其環流較為細小，天文台視乎兩項條件，評估周日晚上是否改發8號烈風或暴風信號。

1. 增強速度

2. 最接近本港的距離



塔巴路徑概率預報。（天文台圖片）

天文台9月6日中午路徑預測圖。（天文台圖片）

塔巴風球｜料塔巴登陸時「升級」至颱風

對於第一點的「增強速度」，天文台過去曾發表一篇名為《2011年熱帶氣旋季節（天文台何時發出8號風球）》的文章，由前天文台台長鄭楚明及時任助理台長徐傑志撰寫。內文強調，發出8號風球需視乎烈風圈是否影響香港。而天文台今日中午曾預料塔巴登陸時達到颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時120公里。

塔巴風球｜距離香港最近約200公里

至於第二點的「最接近本港的距離」，該文章中提到「實際上沒有一個固定距離可斷定必須發出8號風球」，由1957年至2011年，最遠的8號風球熱帶氣旋，為1980年7月的颱風「喬伊」，與本港最近距離達350公里。二人總結指，若熱帶氣旋最接近香港期間，仍保持約400公里或以上距離，需要發出8號風球的機會相當低。

綜上所述，塔巴周一（8日）早上僅相距香港約200公里，相當接近香港，因此其烈風圈會否影響香港，將成為發出8號風球的決定因素。

第16號熱帶氣旋名為「塔巴」，由馬來西亞提出名稱，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。（資料圖片）

塔巴風球｜名字由馬來西亞提出 屬當地五大名魚之一

翻查資料，第16號熱帶氣旋「塔巴」之名由馬來西亞提出，本港則稱作「巴丁魚」，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚，也是當地的五大名魚之一。