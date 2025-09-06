打風｜外圍下沉氣流影響天氣極端酷熱 天文台料上水飆至最高39度
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】熱帶低氣壓昨晚（5日）已集結在本港800公里範圍內，天文台正發出一號戒備信號。一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫飆升，天氣變得異常酷熱。
天文台今日（6日）指，天氣極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。根據自動分區天氣預報顯示，上水下午2時將飆升至39度，未知能否突破分區氣象站2022年創出的最高氣溫記錄。
▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼
+7
多區天氣酷熱 天文台料新界北部達39度水平
酷熱天氣警告現正生效，截至中午12時10分，天文台錄得氣溫32度，預計全日介乎28至35度，相對濕度67%，紫外線指數為10，強度屬於甚高。天文台表示，今午部份時間有陽光，天氣極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。
尖沙咀天文台總部下午2時料升至34度
中午時份，上水氣溫已高達36.7度。根據自動分區天氣預報顯示，新界及離島部份區域今午2時將升至35度，包括大埔、沙田、坪洲、流浮山及打鼓嶺，上水更飆升至39度。至於尖沙咀天文台總部、赤鱲角及將軍澳也有34度。
翻查資料，歷年香港最高氣溫紀錄，為上水氣象站於2022年7月24日錄得的39度，未知今日上水能否突破當年記錄。
▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼
+5
疑外圍下沉氣流影響而氣溫飆升
一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫飆升，屆時香港的天氣變得異常酷熱，猶如身處一個「火爐」，因此可估計是今日「極端酷熱」的原因之一。
打風最新路線圖｜天文台料下周一凌晨最近本港 西南200公里掠過打風｜天文台指熱帶氣旋移向廣東沿岸 歐洲電腦模式料直襲珠江口打風｜天文台預告9.8狂風大驟雨雷暴 早上風暴潮沿岸低窪或水浸打風｜天文台料低壓區逐步增強 9.8香港高地吹烈風達8號風球級數打風．最新｜一號風球生效 天文台評估需否周日初時改發三號風球