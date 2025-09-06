打風｜外圍下沉氣流影響天氣極端酷熱　天文台料上水飆至最高39度

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】熱帶低氣壓昨晚（5日）已集結在本港800公里範圍內，天文台正發出一號戒備信號。一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫飆升，天氣變得異常酷熱。



天文台今日（6日）指，天氣極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。根據自動分區天氣預報顯示，上水下午2時將飆升至39度，未知能否突破分區氣象站2022年創出的最高氣溫記錄。



新界部份區域9月6日下午2時將升至35度，上水更飆升至39度。（天文台網頁截圖）

▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼



多區天氣酷熱 天文台料新界北部達39度水平

酷熱天氣警告現正生效，截至中午12時10分，天文台錄得氣溫32度，預計全日介乎28至35度，相對濕度67%，紫外線指數為10，強度屬於甚高。天文台表示，今午部份時間有陽光，天氣極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。

截至9月6日中午12時10分，本港各區氣溫一覽。（天文台圖片）

尖沙咀天文台總部下午2時料升至34度

中午時份，上水氣溫已高達36.7度。根據自動分區天氣預報顯示，新界及離島部份區域今午2時將升至35度，包括大埔、沙田、坪洲、流浮山及打鼓嶺，上水更飆升至39度。至於尖沙咀天文台總部、赤鱲角及將軍澳也有34度。

翻查資料，歷年香港最高氣溫紀錄，為上水氣象站於2022年7月24日錄得的39度，未知今日上水能否突破當年記錄。

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



疑外圍下沉氣流影響而氣溫飆升

一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫飆升，屆時香港的天氣變得異常酷熱，猶如身處一個「火爐」，因此可估計是今日「極端酷熱」的原因之一。