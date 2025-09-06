打風｜澳門氣象局︰最近相隔100公里　明晚掛8號風球機會中至較高

【打風／天文台／HKO／3號風球／8號風球／移動路徑／周末天氣】熱帶氣旋逼近，大致移向廣東西部沿岸，港澳兩地已發出一號風球。澳門氣象局今日（6日）表示，預測明日（7日）起驟雨增多及有雷暴，風勢增大，下午改發三號風球機會高。按現時預測路徑，該熱帶氣旋將採取較接近珠江口的路徑，下周一（8日）初時在澳門西南約100公里附近掠過，不排除要發出更高風球，預計明晚改發8號風球的可能性為中等至偏高。



澳門氣象局9月6日下午發布熱帶低氣壓預測路徑。（澳門氣象局圖片）

天文台9月6日下午4時10分衞星圖片。（天文台圖片）

截至今日（6日）下午2時正，熱帶低氣壓正集結在澳門東南約570公里，以時速約12公里向西北偏西方向移動，大致趨向廣東西岸。

受熱帶氣旋外圍下沉氣流影響 澳門今日天氣酷熱

澳門氣象局今早表示，位於南海中部的熱帶低氣壓，未來一兩日將採取西北方向移動，並逐漸加強，大致趨向廣東西岸，同時受到其外圍下沉氣流影響，澳門今日日間天氣酷熱，惟高溫有機會觸發午後雷雨。截至今午4時半，澳門氣溫達34度。

澳門氣象局9月6日下午5時估計，9月7日晚上改發8號風球機會為中等至較高。（澳門氣象局截圖）

9.8初時在澳門西南約100公里附近掠過

澳門氣象局展望明日（7日）開始驟雨增多及有雷暴，風勢增大，下午改發三號風球機會高。按現時預測路徑，該熱帶氣旋將採取較接近珠江口的路徑，下周一（8日）初時在澳門西南約100公里附近掠過，不排除需要發出更高風球，預計明晚改發8號風球的可能性為中等至較高。

澳門氣象局又指，由於未來數日正值天文大潮，下周一日間時份，內港一帶有機會出現約0.5米風暴潮水浸，明早發出藍色風暴潮警告機會高。