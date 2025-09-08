打風?｜天文台料周五起4日34度　中央氣象台預測下周初有氣旋生成

【打風／天文台／酷熱天氣警告／熱帶氣旋／颱風／移動路徑】熱帶氣旋塔巴風尾今晚（8日）仍在廣東沿岸，不過有AI人工智能預報模式及內地中央氣象台今日「洩露天機」。中央氣象台明確指出在下周一（15日）後，南海中部海域、菲律賓以東洋面將有熱帶氣旋生成；AI模式「風烏」及「盤古」則料下周後期會有熱帶氣旋影響香港，不過有關結果由電腦直接輸出，未經人手調整。



天文台未有在預報中提及會否再有熱帶氣旋來襲，不過預料高空反氣旋會在本周中期至下周初覆蓋華南，該區天色普遍晴朗，香港風勢微弱，天氣持續酷熱，料周五（1２日）起市區一連四日氣溫最高34度。



▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



熱帶風暴塔巴9月8日下午逐漸遠離香港，不過中午8號風球仍生效時，已有人到尖沙咀天星碼頭附近感受風勢。（梁鵬威攝)

熱帶風暴塔巴9月8日下午逐漸遠離香港，不過中午8號風球仍生效時，尖沙咀天星碼頭風勢仍凌厲，要撐傘並不容易。（梁鵬威攝)

熱帶風暴塔巴9月8日下午逐漸遠離香港，不過中午8號風球仍生效時，尖沙咀天星碼頭風勢仍凌厲，要撐傘並不容易。（梁鵬威攝)

明天的天氣：有幾陣狂風雷暴 初時部分地區雨勢較大

天文台今日在預報中表示，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日華南沿岸仍有驟雨及雷暴。天文台預測明日（9日）吹南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；天色大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。

天文台料周三（10日）起將重見秋日，料大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光；周四（11日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高33度。

+ 1

周五至下周一大致天晴、日間酷熱

天文台預料高空反氣旋會在本周中期至下周初覆蓋華南，該區天色普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。九天天氣預報顯示，天文台預測由周五（12日）至下周一（15日）大致天晴，日間酷熱，市區最高34度，後兩日局部地區有驟雨；下周三及四（16及17日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨及雷暴，氣溫稍降至最高33度，日間仍屬酷熱水平。

天文台9月8日晚上22時50分更新九天天氣預報，料9月12日起一連四日酷熱。（天文圖圖片）

中央氣象台：南海中部及菲律賓以東洋面將有熱帶氣旋形成

高溫令海水氣溫上升，有利熱帶氣旋生成。中央氣象台在今日中期天氣預報中提及「15日後，南海中部海域、菲律賓以東洋面將有熱帶低壓或颱風生成」，即預測下周一之後該區域將熱帶低氣壓至熱帶風暴級或以上的熱帶氣旋形成，但未有更仔細預測，包括預測移動方向。

▼9月8日早上8號風球取消前港鐵大圍站逼滿上班打公仔▼



+ 3

在天文台地球天氣網頁，AI人工智能預報模式「風烏」的預測結果顯示，下周中後期南海北部會有一個較弱的熱帶氣旋形成，大班在本港400公里以外移動，在海南島登陸。圖為預測9月18日14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

AI模式「風烏」及「盤古」已見預測下周中後期有氣旋影響廣東沿岸

天文台地球天氣網頁展示的五個傳統電腦及AI預報模式中，AI模式「風烏」料下周二（16日）有低壓區發展，位置大約為香港以南約600公里，其後向西北移向海南島並稍增強，登陸前逼近香港之西約400公里。由於是一個較弱低壓系統，料對本港威脅不大。

AI模式「盤古」的預測則較「進取」，同樣料低壓區下周二將會「見樣」，在菲律賓呂宋一帶發展，並移向珠江口一帶，下周四及五（18及19日 )正面吹襲香港及澳門等。

在天文台地球天氣網頁，AI人工智能預報模式「盤古」的預測結果顯示，下周中後期南海北部會有一個中級熱帶氣旋形成，並移向珠江口一帶登陸，對港威脅甚大。圖為預測9月18日14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

在天文台地球天氣網頁，AI人工智能預報模式「盤古」的預測結果顯示，下周中後期南海北部會有一個中級熱帶氣旋形成，並移向珠江口一帶登陸，對港威脅甚大。圖為預測9月19日02:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼

