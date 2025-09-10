天氣｜今日有幾陣驟雨　初時局部驟雨較多及有雷暴　最高31度

一股偏南氣流正為華南沿岸帶來驟雨。天文台指出，本港今早（9月10日）大嶼山錄得超過5毫米雨量，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，最低氣溫約27度，下午部份時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩偏南風。天文台展望，未來數日大致天晴及持續酷熱。



圖為截至9月10日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中期至周末初普遍晴朗

天文台指出，偏南氣流會在今日為廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空反氣旋增強，本週中期至週末期間華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響該區。預料高空反氣旋會在下週初至中期減弱，該區有幾陣驟雨。

圖為天文台截至9月10日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周四酷熱 周五起3天達34度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）至下周日（14日）大致天晴；至下周四（18日）均日間酷熱，最高氣溫至少33度，周五（12日）至下周日更高達34度。明日及下周日局部地區有驟雨，下周一（15日）至下周四均有驟雨，部份時間有陽光。