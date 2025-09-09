天氣｜今日有幾陣驟雨及狂風雷暴　初時部份地區雨勢較大

天文台已於今晨（9月9日）4時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台預測，與塔巴相關的驟雨會在今日繼續影響廣東西部沿岸，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪，市民應遠離岸邊及保持警惕。



天文台展望，明日（10日）天色好轉，但仍有幾陣驟雨。隨後數日大致天晴及酷熱。



圖為截至9月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼



+ 13

塔巴今日橫過廣西內陸逐漸消散

天文台指出，受活躍偏南氣流影響，今明兩日華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本周中期至下周初覆蓋華南，該區天色普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

此外，在上午5時，熱帶低氣壓塔巴集結在桂林以南約130公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過廣西內陸並逐漸消散。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁有人追風▼



周五至下周一大致天晴 日間酷熱達34度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，料介乎26至30度。周三（10日）有幾陣驟雨，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，最高氣溫32度。

周四（11日）至下周一（15日）均日間酷熱，除周四最高最高33度，其餘數日均達34度。其中周四部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。周五（12日）至下周一均大致天晴，但下周日（14日）及下周一局部地區有驟雨。下周二（16日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨及雷暴，最高33度。