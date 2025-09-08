塔巴風球｜全日140航班取消、370班延誤　14回港班機轉飛其他地方

香港國際機場今日（8日）運作受到熱帶氣旋塔巴影響，由於強風及側風於今天整個早上持續影響航班升降，截至下午5時，全日共有約140班航班取消，370班航班延誤。機場管理局預計今天傍晚至明天清晨須處理約400班航班，當中約50班將於凌晨時份抵港，預計機場晚上將持續繁忙。



香港國際機場。（資料圖片）

仍有10班今早轉飛其他方航班獲安排稍後回港

機管局表示，機場今天實行航班重新編配機制，預計將處理約800航班。由於強風及側風於今天整個早上持續影響航班升降，截至下午5時，全日共有約140班航班取消，370班航班延誤。於今早需要轉飛其他航點的航班，當中4班已抵港，仍有10班正安排稍後回港。

機場快綫服務今晚無加班車 機場將續提供電子士派籌服務

機管局預計，今天傍晚至明天清晨，機場仍須處理約400班航班，當中約50班將於凌晨時份抵港，預計機場晚上將持續繁忙。今晚機場快綫服務將按日常時間表於凌晨0時48分開出全日最後一班列車， 而機場通宵巴士將如常提供服務。

機場將繼續提供電子的士派籌服務，讓旅客透過取票機或手機應用程式領取籌號排隊輪候的士，而無須親身到的士站排隊輪候上車，機場亦將增派人手協助旅客。

機管局提醒旅客應先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後才出發前往機場。旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。