「秋老虎」發威　天文台料未來一周天晴酷熱　周五至周日最高34度

【天文台／天氣／天氣預報／HKO／酷熱天氣警告】天文台預計今年秋季（9至11月）氣溫正常至偏高，「秋老虎」也將殺到，天文台今日（10日)指受高空反氣旋影響，未來數日華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，天文台預測未來一周市區氣溫達酷熱水平（攝氏33度或以上），由周五（12日）起一連三日最高34度。



▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



明天的天氣：大致天晴 早上局部地區有驟雨

天文台指出，未來數日華南天色普遍晴朗，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區，天文台預測明日吹南風2至3級，大致天晴，但早上局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。

九天天氣預報顯示，天文台預測周五至下周日（12至14日）吹微風2級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度，北區再高一兩度。

傳統上會以「秋老虎」形容立秋過後，重新出現的一段炎熱天氣日子就像老虎一樣，為短期回熱現象，天氣特徵是早晚溫差大、白天高溫炎熱，但通常空氣較為乾燥。

天文台9月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來數日持續酷熱。（天文台圖片）

天文台預料高空反氣旋會在下周初至中期逐漸減弱，華南沿岸有幾陣驟雨，預測下周一至三（15至17日）部分時間有陽光，開始吹東風3至4級，有一兩陣驟雨，日間酷熱，料市區最高氣溫仍達33度；下周四及五（18至19日）最高氣溫降至32度，周四大致多雲，有幾陣驟雨，不過日間短暫時間有陽光，周五大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

雷達圖顯示，一道強雷雨區下午影響大嶼山。(天文台圖片)

天文台今日下午2時40分發出特別天氣提示，指有強雷雨區影響大嶼山一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，提醒市民請留意天氣變化。

