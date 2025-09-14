打風｜3低壓系統現形 天文台料首兩個合併成低壓區 強風在後頭?
【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台日前指支配西北太平洋至華南的副熱帶高壓脊南側，有不少對流雲團，並有兩個已現形及一個潛在低壓系統。天文台今晚（14日）公布最新衛星圖像，三個低壓系統今早一齊現形。當中指位於菲律賓呂宋及及其東面海域的第一及第二個低壓系統，因位置已較為接近，將逐漸合併並發展為低壓區，移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。
天文台指西北太平洋上有另一個對流雲團，為第三個低壓系統，將逐漸逐漸增強並移至呂宋一帶。多個AI人工智能及傳統電腦預報系統都料會在下周初進入南海北部，而且會達到颱風級，橫過南海北部，在本港以南約400公里掠過，朝向海南島。天文台稱會密切監測低壓系統的發展
▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼
料3個低壓系統一個比一個強 今同時現身副熱帶高壓脊
天文台科學主任（鍾欣樺 黃子鈞）在上周五（12日)於網頁「天氣隨筆」中撰寫題為《低壓系統三重奏》文章，指出副熱帶高壓脊（副高）仍然支配西北太平洋以至華南，在衛星圖像上看到，副高南側有不少對流雲團及有兩個低壓系統，部分電腦預報模式顯示會有第三個低壓系統在本周中後期於菲律賓以東的西北太平洋上逐漸發展，三個低壓系統一個比一個強。
科學主任（胡灼權 麥佩緹 黃子鈞 陳玉葆）今晚再發新一篇「天氣隨筆」文章《9月中下旬的低壓系統》更新相關預報，刊出今日早上衛星圖像，可見與高空擾動相關的對流天氣正影響呂宋，而菲律賓以東海域及西北太平洋上均有對流雲團發展，三個低壓系統同時現形。
第一及第二個低壓系統合併發展成低壓區 大致移向海南島一帶
文章指出，現時影響呂宋的高空擾動會於明日及星期二（15及16日）移近廣東沿岸及南海北部，但由於其位置較南，沿岸地區雖然有幾陣驟雨，但日間仍然有陽光及炎熱。
上周五提到的第一及第二個低壓系統，天文台指出，因此位置已較為接近，根據現時評估，這兩個低壓系統的環流會在向西移動過程中逐漸合併，並在南海的廣闊低壓槽上發展為低壓區，在本周中後期大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受其影響，本周中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。
預報模式對本周中雨量有分歧 天文台料有狂風雷暴 雨勢有時較大
天文台指出，各電腦預報模式對本周四及五（18日及19日）的雨量預報仍存在分歧。其中歐洲模式料廣東東部會有較強降雨；人工智能電腦模式「風烏」則料較強降雨在廣東西部；廣東電腦模式料降雨較集中在周五，主要落在廣東西部；人工智能電腦模式「盤古」則珠江口一帶雨量較多，較集中在周五，全日總雨量超過100毫。
九天天氣預報： 周三天氣逐漸轉差 周四及五高地風力間中6級
九天天氣預報顯示，預測明日（15日）漸轉多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴；周二（16日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。隨着該低壓區靠近，天文台預測周三（17日）天氣逐漸轉差，稍後局部地區有雷暴；到周四（18日）吹東風4至5級，高地間中6級，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後部分地區雨勢較大；周五（19日）間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級。6級及7級為強風，即3號風球風力。
▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁有人追風▼
第三個低壓系統逐漸增強 下周初移向呂宋一帶 預報進入南海北部
至於潛在的第三個低壓系統，天文台指從衛星圖像可見，西北太平洋上有另一個對流雲團，預料這對流雲團是與本周後期可能於該區發展及逐漸增強的低壓區相關。天文台預測該低壓系統會於下周初移向呂宋一帶。
不同電腦預報模式對其後續發展仍有分歧，但都料會橫過呂宋，進入南海北部。
當中人工智能電腦模式「盤古」預測將發展成較強熱帶氣旋，移動速度較快；人工智能電腦模式「伏羲」則料發展成較弱熱帶氣旋，但移動速度較快；歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統「AIFS」也料會是較強熱帶氣旋，移動速度中等；歐洲中期天氣預報中心傳統電腦則料會成移動較慢的弱勢熱帶氣旋。
▼AI人工智能預報模式「風烏」9月14日預測▼
▼AI人工智能預報模式「伏羲」9月14日預測▼
▼AI人工智能預報模式「盤古」9月14日預測▼
天文台地球天氣網頁顯示，第三個低壓系統來勢洶洶，各個預測都顯示由於有較長時間發展，會增強至颱風級，下周初至中橫過南海北部，移向海南島一帶；而人工智能預報系統「AIFS」則預測其下周三（24日）下午在本港登陸。
不過有關數據由電腦直接輸出，未經科學主任人手調整，而且距離尚下周尚有逾一周時間，變數頗大。
▼歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」9月14日預測▼
▼歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統9月14日預測▼