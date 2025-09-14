打風｜天文台料或雙旋共舞　第一個移向海南島　第二個緊隨其後

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台今日（14日）指出，位於南中國海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數；又預料另一個低壓區可能在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展及逐漸增強，並於下周初移向菲律賓北部呂宋一帶。



天文台預測受到第一個風暴影響，本港天氣會由周三（17日）開始轉差，稍後局部地區有雷暴，周四及五（18日及19日）有驟雨及狂風雷暴，吹東至東南風4至5級，高地間中6級。6級及7級為強風，即3號風球風力。



9月12日下午2時的衛星圖像顯示副熱帶高壓脊南側有多於一個對流雲團，天文台表示正密切監察這兩個低壓系統的變化。(天文圖圖片)

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼



+ 13

中央氣象台料熱帶氣旋均入南海 AI「風烏」預測強者在後頭

內地中央氣象台今日續指出，預測未來十天南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成，預計本月中旬後期可能影響南海海域，帶來較強風雨天氣。

AI人工智能預報模式「風烏」的預測顯示，第一個風暴較弱，但強風區主要集中在北面及東面，料移向海南島一帶；「風烏」也預測第二個風暴會入南海中北部，同樣移向海南島，由於有較長時間發展，會成颱風級，組織緊密，料在本港以南400公里外橫過，外圍強風摖過香港。

不過天文台地球天氣網頁數據中電腦直接輸出，未經科學主任人手調整。

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月16日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月17日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月18日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月19日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月20日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月21日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月22日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月23日凌晨02:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月14日預測，可能有兩個低壓區相繼生成。 AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測顯示，兩個都會「西登」海南島一帶，第一個風暴較弱，第二個甚強。圖為預測9月23日午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

明天的天氣：日間短暫時間有陽光 稍後局部地區有雷暴

天文台上周五（12日）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《低壓系統三重奏》文章，指出副熱帶高壓脊南側有不少對流雲團及有兩個低壓系統。最接近菲律賓的第一個低壓系統預計會在本周初橫過菲律賓中部並進入南海，由於南海中北部的垂直風切變較弱且海水溫度較高，不排除該低壓區發展成熱帶氣旋。

不過暫未見該低壓區發展。天文台今表示，高空擾動會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，該區日間仍然炎熱，預測明日（15日）漸轉多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。稍後局部地區有雷暴；周二（16日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。

天文台9月14日上午11時半更新九天天氣預報，料受到低壓系統影響，本周中後期天氣甚差，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。（天文台圖片）

預測周四及周五高地吹強風達3號風球風力

《低壓系統三重奏》指出，第二個低壓系統進入南海後距離廣東沿岸較近，不同預報模式的強度及路徑存在分歧。天文台今預測該低壓區大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數，本周中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。

天文台預測，本周三（17日）天氣逐漸轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴；吹東風4級，稍後離岸5級。到周四（18日）吹東風4至5級，高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後部分地區雨勢較大。周五（19日）多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級。6級及7級為強風，即3號風球風力。

天文台預測要到周六（20日）天氣才好轉，吹東至東南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

電腦模式對第二個低壓系統的強度及路徑預報存在分歧。（天文台圖片）

九天天氣預報顯示菲律賓以東低壓區進入南海 本港風力不大

天文台在《低壓系統三重奏》提到，預測第三個潛在低壓系統與上述兩個系統相比，強度最高，會於本周末期間靠近台灣至呂宋海峽一帶，是否進入南海仍有變數。天文台今日表示，指低壓區可能在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展及逐漸增強，並於下周初移向呂宋一帶，已將其預測移動路徑向南移。

九天天氣預報顯示，下周日至二（21日至23日）本港吹先吹東北風3至4級，後轉北至東北風4級，稍後5級，其後再吹東至東北風5級，顯示有低壓系統在本港以南橫過，但暫時可見本港風力不高，連強風也未有。

第三個潛在低壓系統的路徑概率預報，料會靠近台灣至呂宋海峽一帶，香港處於10%概率帶。(天文台圖片)

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁有人追風▼

