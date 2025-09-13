打風｜3低壓系統排隊向西移　天文台預測下周四高地達3號風球風力

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台預測西北太平洋未來一周將有三個低壓系統生成，一個比一個強，而首兩個確定會進入南中國海北部。



當中第二個有可能發展成熱帶氣，在下周中後期向北靠近廣東沿岸。天文台今早（13日）更新九天天氣預報，預測下周四（18日)大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，並調高本地風力預測，吹東風4至5級，高地間中達6級。6級為強風，即3號風球風力。



9月12日下午2時的衛星圖像顯示副熱帶高壓脊南側有多於一個對流雲團，天文台表示正密切監察這兩個低壓系統的變化。(天文圖圖片)

內地中央氣象台今日預報指出，未來10天，南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成，預計中旬後期可能影響南海海域，帶來較強風雨天氣。

天文台近日在預報中指出，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。科學主任周五在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《低壓系統三重奏》文章，指副熱帶高壓脊（副高）仍然支配西北太平洋以至華南,南側有不少對流雲團及有兩個低壓系統。

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



下周一及二迎來第一個低壓系統：強度較弱

天文台指出，現時最接近菲律賓的第一個低壓系統預計會在下周初橫過菲律賓中部並進入南海。由於南海中北部的垂直風切變較弱且海水溫度較高，不排除該低壓區發展成熱帶氣旋的可能性。雖然該低壓系統距離廣東沿岸較遠，但與其相關的高空擾動會在下星期一及星期二（15及16日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

下周中迎來第二個低壓系統：入南海中北部後會繼續加強

在第一個低壓系統東面有第二個低壓系統。該系統有較長時間處於暖水區，比第一個系統有較長時間發展。根據現時評估，第二個低壓系統進入南海中北部後會繼續加強，有可能發展成熱帶氣旋。但目前電腦模式對其強度及路徑以至靠近廣東沿岸的時間存在分歧。但隨着該低壓系統在下週中後期向北靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨亦會增多。

電腦模式對第二個低壓系統的強度及路徑預報存在分歧。（天文台圖片）

下周末第三個低壓系統移近台灣：強度最高 是否進入南海仍有變數

部分電腦預報模式顯示會有第三個低壓系統在下周中後期於菲律賓以東的西北太平洋上逐漸發展，當中人工智能電腦預報模式顯示該系統會於下周末期間，以較高強度靠近呂宋海峽至台灣一帶。

但是目前距離該潛在熱帶氣旋形成的時間尚有接近一周時間，它的強度及路徑會受其他天氣系統演變影響而有種種變數，如西風槽或會令副高出現斷裂點導致低壓系統轉向北上，情況尚有待觀望。

第三個潛在低壓系統的路徑概率預報，料會靠近台灣至呂宋海峽一帶，香港處於10%概率帶。(天文台圖片)

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼



明天的天氣：天晴酷熱 市區氣溫最高34度

天文台預測副熱帶高壓脊會在明日（14日）繼續為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，料吹微風2級，天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度。

天文台9月13日上午11時半更新九天天氣預報，暫料下周初至中受到兩個低壓系統影響，天氣逐漸轉差。（天文台圖片）

下周一及二局部地區有雷暴 未有明顯打風情況

隨着這輪首個較弱低壓系統進入南海，天文台預測下周一（15日）漸轉多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴；下周二（16日)大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。市區氣溫介乎28至32度，吹東風2至4級，未有明顯打風情況。

下周四至五間中有驟雨及狂風雷暴 周四高地間中吹強風

不過天文台指隨著第二個低壓系統在下周後期向北靠近華南沿岸，該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。預測本港下周三（17日）稍後局部地區有雷暴，吹東風4級，稍後離岸5級；下周四（18日）間中有驟雨及狂風雷暴，東風4至5級，高地間中6級（6級及7級為強風，即3號風球風力）；到下周五（19日）吹東至東南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

由於第三個低壓系統仍屬「潛在」，九天天氣預報就其後周末的天氣預測未有「啟示」，不過就提到9月21及22日吹東北風3至4級，日間酷熱，9月22日稍後局部地區有雷暴。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月12日的預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月12日的預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月12日的預測▼



▼歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」9月12日的預測▼



▼歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統9月12日的預測▼


