打風｜天文台：3個低壓系統接連形成 一個比一個強 首2個入南海
【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】內地中央氣象台周五（12日）指出，預測未來十天南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成。
天文台周五表示，衛星圖像顯示副熱帶高壓脊南側有多於一個對流雲團，可能有三個低壓系統形成，前兩個料將進入南中國海，影響廣東沿岸天氣；當中第二個有可能發展成熱帶氣旋，而第三個與上述兩個系統相比強度最高，會於下周末期間靠近台灣至呂宋海峽一帶，是否進入南海仍有變數。
天文台近日在預報中指出，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。科學主任（鍾欣樺 黃子鈞）周五在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《低壓系統三重奏》文章，指出踏入初秋，副熱帶高壓脊（副高）仍然支配西北太平洋以至華南。在衛星圖像（圖一）上看到華南及南海北部晴空萬里，但副高南側有不少對流雲團及有兩個低壓系統。
文章指出，現時持續影響本港的高溫天氣將隨著下周驟雨增多而有所緩解，而下周南海的低壓系統活動亦轉趨活躍。
▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼
第一個低壓系統：強度較弱 進入南海後距離廣東沿岸較遠
現時最接近菲律賓的第一個低壓系統預計會在下周初橫過菲律賓中部並進入南海。由於南海中北部的垂直風切變較弱且海水溫度較高，不排除該低壓區發展成熱帶氣旋。雖然該低壓系統距離廣東沿岸較遠，但與其相關的高空擾動會在下星期一及星期二（15及16日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。
第二個低壓系統：可能發展成熱帶氣旋 進入南海後距離廣東沿岸較近
在第一個低壓系統東面有第二個低壓系統（上圖）。該系統有較長時間處於暖水區，比第一個系統有較長時間發展。根據現時評估，第二個低壓系統進入南海中北部後會繼續加強，有可能發展成熱帶氣旋。
但目前電腦模式對其強度及路徑以至靠近廣東沿岸的時間存在分歧。隨着該低壓系統在下週中後期向北靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨亦會增多。
當中AI人工智電腦模式「盤古」預測9月18日上8時，會以熱帶氣旋級別，以偏西路徑橫過南海中部，其北面強風區會覆蓋香港；AI人工智電腦模式「伏羲」則料該低壓系統較弱。韓國電腦模式預測9月19日上午8時，已增強為熱帶氣旋並較強，採取較東路徑靠近華南沿岸。
第三個潛在低壓系統：相對強度最高 是否進入南海仍有變數
部分電腦預報模式顯示會有第三個低壓系統在下周中後期於菲律賓以東的西北太平洋上逐漸發展，當中人工智能電腦預報模式顯示該系統會於下周末期間，以較高強度靠近呂宋海峽至台灣一帶。
但是目前距離該潛在熱帶氣旋形成的時間尚有接近一周時間，它的強度及路徑會受其他天氣系統演變影響而有種種變數，如西風槽或會令副高出現斷裂點導致低壓系統轉向北上，情況尚有待觀望。
周末的天氣：天晴酷熱 市區氣溫最高34度
天文台副熱帶高壓脊會在今明兩日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，預測今日及星期日（13及14日）天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度。
受高空擾動影響，下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴。文台預測下周一（15日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴；到周二（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光。
預測下周三稍後局部地區有雷暴 周四有驟雨及狂風雷暴
天文台預測低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多。預測下周三（17日）風力稍增，吹東至東北風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後局部地區有雷暴；周四（18日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；到周五（19日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多；其後的周末天色好轉，日間短暫時間有陽光。
▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁有人追風▼
中央氣象台：未來十日可能有兩至三個熱帶氣旋生成
內地中央氣象台周五預測未來十天，南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成，預計中旬末可能影響東南沿海及鄰近海域，帶來明顯風雨天氣。
在天文台地球天氣網頁，多個AI人工智能預報系統包括「風烏」周五的預報顯示，南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧，料至少有兩個熱帶氣旋生成，並且多會影響香港，有的在香港以南近距離掠過，有的會在本港以東近距離登陸。歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統則料下周「無風到」，要到再下周星期才有熱帶氣旋形成。
▼AI人工智能預報系統「風烏」9月12日的預測▼
▼AI人工智能預報系統「盤古」9月12日的預測▼
▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月12日的預測▼
▼歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」9月12日的預測▼
▼歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統9月12日的預測▼