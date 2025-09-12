打風｜天文台：或有低壓區生成　下周四狂風雷暴　AI預測群風亂舞

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／周末的天氣】內地中央氣象台今日（12日）指出，預測未來十天南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成。天文台今日表示，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展，未有進一步明確預報；不過九天天氣預報顯示，預測下周三（17日）稍後局部地區有雷暴，到周四（18日）有狂風雷暴，但本港風力料吹東風4至5級，未達3號風球強風風力。



多個AI人工智能預報系統包括「風烏」今日的預報顯示，南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧，料至少有兩個熱帶氣旋生成，並且多會影響香港，有的在香港以南近距離掠過，有的會在本港以東近距離登陸。歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統則料下周「無風到」，要到再下周星期才有熱帶氣旋形成。



不過有關結果由電腦直接輸出，未經科學主任人手調整，會有較大差異。



南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧。AI人工智能預報系統「風烏」9月12日的預測顯示，將至少有兩個熱帶氣旋接連生成，第一個會在9月18日影響香港，第二個則移向台灣至琉球群島南部一帶。圖為預測9月17日下午14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧。AI人工智能預報系統「盤古」9月12日的預測顯示，將至少有兩個熱帶氣旋接連生成，第一個會在9月18日影響香港，第二個則移向台灣後再在本港以東登陸，料本港也會受到影響。圖為預測9月17日下午14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧。AI人工智能預報系統「伏羲」9月12日的預測顯示，將陸續有低壓系統生成，9月18日會有低壓區在香港以南掠過，到再下周初有一個熱帶氣旋近距離在本港以南掠過，其後再有一個熱帶氣旋在菲律寶以東海域生成。圖為預測9月19日下午14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」9月12日的預測顯示，將至少有兩個熱帶氣旋接連生成，第一個會在9月19日在香港以東近距離登陸，第二個則在9月24日又在香港以東近距離登陸。圖為預測9月19日下午14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

周末的天氣：天晴酷熱 市區氣溫最高34度

天文台今日指出，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，預測明日及星期日（13及14日）天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度，與今日相若。

天文台預測下周一（15日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴；到周二（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台9月12日上午更新九天天氣預報，料周末天晴酷熱，9月18日間中有驟雨及狂風雷暴，未有打風迹象。（天文台圖片）

預測下周三稍後局部地區有雷暴 周四有驟雨及狂風雷暴

天文台指出，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨着該低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多。

九天天氣預報顯示，下周三（17日）風力稍增，吹東至東北風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴；周四（18日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；到周五（19日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多；其後的周末天色好轉，日間短暫時間有陽光。

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



熱帶風暴塔巴9月8日下午逐漸遠離香港，不過中午8號風球仍生效時，尖沙咀天星碼頭風勢仍凌厲，有圍欄被吹倒。（梁鵬威攝)

熱帶風暴塔巴9月8日下午逐漸遠離香港，不過中午8號風球仍生效時，尖沙咀天星碼頭風勢仍凌厲，要撐傘並不容易。（梁鵬威攝)

熱帶風暴塔巴9月8日下午逐漸遠離香港，不過中午8號風球仍生效時，尖沙咀天星碼頭風勢仍凌厲，要撐傘並不容易。（梁鵬威攝)

+ 1

中央氣象台：未來十日可能有兩至三個熱帶氣旋生成

內地中央氣象台預測未來十天，南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成，預計中旬末可能影響東南沿海及鄰近海域，帶來明顯風雨天氣。

在天文台地球天氣網頁，AI人工智能預報系統「風烏」、「盤古」、「伏羲」和歐洲中期天氣預報中心「AIFS」預測南海至西北太平洋天氣下周起風起雲湧，至少有兩個熱帶氣旋生成，移入南海北部，或台灣至琉球群島南部，可能影響香港。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月12日的預測▼



+ 4

AI預測至少有兩個熱帶氣旋接連生成 都可能影響香港

「風烏」9月12日的預測顯示，將至少有兩個熱帶氣旋接連生成，第一個會在9月18日影響香港，第二個則移向台灣至琉球群島南部一帶。「盤古」的預測相似，料第一個會在9月18日影響香港，第二個則移向台灣後再在本港以東登陸，料本港也會受到影響。

▼AI人工智能預報系統「盤古」9月12日的預測▼



+ 4

「伏羲」也料將陸續有低壓系統生成，9月18日會有低壓區在香港以南掠過，到再下周初有一個熱帶氣旋近距離在本港以南掠過，其後再有一個熱帶氣旋在菲律寶以東海域生成。

歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」也料至少有兩個熱帶氣旋接連生成，第一個會在9月19日在香港以東近距離登陸，第二個則在9月24日又在香港以東近距離登陸。

▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月12日的預測▼



+ 4

▼歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」9月12日的預測▼



+ 5

歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統的預測，與AI人工智能預報系統截然不同，料要到9月22日才有熱帶氣旋現形，並會在其後移至香港以南，在廣東西部登陸，對本港具有威脅。

▼歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統9月12日的預測▼

