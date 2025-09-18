打風｜天文台料氣旋升級強烈熱帶風暴　周五六離岸高地吹7級風

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】目前位於南海東北部的熱帶氣旋正逐步增強，靠近廣東東部沿岸，一號風球現正生效。天文台今日（18日）表示，將視乎3項因素，即熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離，以及本地風力變化，以評估明日（19日）是否需要改發3號風球。



天文台今日中午更新預測移動路徑圖，預測該熱帶氣旋明早11時增強至強烈熱帶風暴，預料周六（20日）凌晨在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸，其後開始轉向改往西北偏西方向移動；周六早上11時將抵達廣州上空，同時減弱至熱帶低氣壓。



天文台調高明日及周六（19日及20日）離岸及高地風力至達7級，屬於強風，即達3號風球風力。下周一（22日）本港經歷短暫的好天氣後，下周二（23日）另一個更強勁的熱帶氣旋接踵而來，天氣再次轉壞。



熱帶低氣壓9月18日13時集結在香港之東南偏東約480公里，中心附近最高持續風速每小時 55公里。（天文台圖片）

熱帶氣旋9月20日早上11時減弱至熱帶低氣壓。（天文台網頁截圖）

天文台11時45分更新最新風暴消息。過去數小時，熱帶氣旋繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，料今日大部份時間與香港保持約300公里或以上距離，今日將維持一號風球。在下午1時，熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約480公里，中心附近最高持續風速每小時 55公里。

天文台將視乎3項因素評估明日改發3號風球

按照現時預測，該熱帶氣旋今明兩日（18及19日）逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響，轉向偏西方向移動，並移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。天文台將視乎3項因素，包括熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離，以及本地風力變化，以評估明日是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，即3號風球。

預測登陸位置向西移近香港約20公里 料周六凌晨登陸惠州南部稔平半島

天文台下午更新預測移動路徑圖時，已向西微調該熱帶氣旋登陸位置，料周六（20日）凌晨在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸，比早上預測在汕尾登陵再近約20公里。

周六（20日）早上11時將抵達廣州上空，同時減弱至熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速降至每小時55公里。

暫未命名的熱帶低氣壓9月18日早上集結在香港之東南約600公里，預測向西北移動逼近珠江口一帶。天文台的預測移動路徑圖顯示，料其會在9月19日晚上在天文台以東約120公里的汕尾登陸。（天文台圖片）

▼9月18日上午 各官方氣象機構熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



受熱帶氣旋影響部份時間酷熱 元朗及上水中午逾34度

一般而言，每當有熱帶氣旋逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫飆升，天氣變得異常酷熱。天文台預料今日大致多雲，下午部份時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，稍後局部地區驟雨較多，吹和緩東至東北風。

目前酷熱天氣警告現正生效，截至中午2時，天文台錄得氣溫33.1度，預計全日介乎28至34度，分區天氣顯示新界多區非常酷熱，元朗公園達35.4度、上水錄得36.2度。

天文台9月18日更新九天天氣預報，預測9月19及20日離岸及高地風力達7級。(天文台圖片）

天文台調高明日及周六離岸及高地風力至吹7級風

天文台今日調高明日（19日）及周六（20日）風力預測。九天天氣預報顯示，明日本港天氣開始轉壞，吹北至西北風4至5級，稍後間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光，驟雨逐漸增多及有狂風。

周六吹西至西南風5級，初時間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。下周日（21日）吹南至東南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大，海有湧浪。

根據蒲福氏風級表，7級風力屬於強風，相等於每小時平均風速52至62公里，屬3號風球風力。

下周一迎來短暫好天氣 市區最高氣溫34度

直至下周一（22日）本港才迎來短暫的好天氣，氣溫回升至27至34度，吹東至東北風3至4級；部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。下周二（23日）另一個更強勁的熱帶氣旋接踵而來，本港天氣再次轉壞。（見另稿）

▼9月17日傍晚 熱帶低氣壓即將進入香港800公里範圍▼



熱帶氣旋登陸後轉向往珠江口 此情況「東登」風勢相對較弱

天文台日前在「天氣隨筆」專欄發表題為《一個接一個》的文章，當時便提到若該熱帶氣旋在廣東東部登陸後轉向，在靠近珠江口的途中會一直減弱。在此「東登」的情況下，本港吹西北風，但受地形屏蔽，風勢會相對較弱。

天文台日前發布《呂宋附近低壓區的最新動態》的文章，提到熱帶氣旋東登的威力將會減弱。（天文台圖片）

中央氣象台預料熱帶氣旋9月19日中午至晚上，在廣東惠來至台山一帶沿海登陸。（中央氣象台圖片）

中央氣象台︰明日中午至晚上廣東惠來至台山一帶登陸

中央氣象台今早公布，預計該熱帶氣旋每小時15至20公里的速度，向西北方向移動，強度逐漸增強，將於今日成為有編號颱風，並逐漸向廣東中東部一帶沿海靠近，明日（19日）中午至晚上在廣東惠來至台山一帶沿海登陸。

當增強至熱帶風暴將命名「米娜」 為米克羅尼西亞婦女名稱

若該熱帶氣旋增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將會成為區內第17號熱帶氣旋，命名為「米娜」（Mitag）。該名字由米克羅尼西亞提出，為米克羅尼西亞雅浦語中「我的眼睛」的意思，是一個婦女的名稱。