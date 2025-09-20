樺加沙風球｜澳門氣象局：達超強颱風級別　下周三100公里內掠過

強烈熱帶風暴米娜逐步減弱，另一熱帶氣旋樺加沙將至。澳門氣象局預料，樺加沙未來數日持續向西北偏西方向移動，強度會顯著增強，不排除達超強颱風級別，料下周二（23日）稍後開始風勢將顯著增強，周三（24日）將會相當接近珠江口，不排除於澳門100公里內掠過，屆時風力有機會達9至11級或以上，有頻密大驟雨及雷暴。同時亦將出現顯著的「風暴增水」，如增水與天文潮高潮位時間重疊，有機會出現與「天鴿」和「山竹」水平相若的風暴潮水浸。



澳門氣象局表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙，預料未來數日持續向西北偏西方向移動，強度會顯著增強，不排除達超強颱風級別。

按照現時預測路徑，樺加沙下周初將移入南海北部，由於預料其環流相當廣闊，加上受東北季風共同影響，澳門下周二（23日）稍後開始風勢將顯著增強。樺加沙下周三（24日）將會相當接近珠江口，不排除於澳門100公里內掠過，屆時風力有機會達9至11級或以上，有頻密大驟雨及雷暴。

澳門氣象局預測，同時亦將出現顯著的「風暴增水」，如增水與天文潮高潮位時間重疊，有機會出現與天鴿和山竹水平相若的風暴潮水浸。由於樺加沙移動路徑及速度仍存在一定不確定性，局方提醒市民提前做好防風防水浸措施，準備必要的應急用品。