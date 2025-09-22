打風｜樺加沙未到另一風再起 天文台料再有低壓區發展 周末雷暴
【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa／國慶節】超強颱風樺加沙來勢洶洶，但「一風未平，一風又起」。天文台今日公布（22日），再有廣闊低壓區在未來兩三日逐漸發展，將橫過菲律賓並進入南海，可能在周末期間為南海中北部帶來不穩定天氣。
天文台9日天氣預報顯示，下周日（28日）吹東風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。直至國慶節（10月1日）天氣仍然不穩，吹東至東南風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，暫時未知會否對國慶煙花匯演等大型活動帶來影響。
廣闊低壓區將橫過菲律賓進入南海 周末或帶來不穩定天氣
天文台今日中午公布，位於西北太平洋的廣闊低壓區，會在未來兩三日逐漸發展，將橫過菲律賓並進入南海，可能在周末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。
超強颱風樺加沙遠離本港後天氣繼續不穩定
天文台9日天氣預報顯示，超強颱風樺加沙遠離本港後，天氣繼續不穩定，周五（26日）吹東風4級，間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。
9.28吹東風4至5級 有幾陣驟雨及雷暴
至於天文台提到的周末，風力似乎沒有明顯變化，周六（27日）吹東至東北風4至5級；部份時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周日（28日）吹東風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。
國慶節最高氣溫32度 有幾陣驟雨
其後本港天氣漸有好轉，下周一（29日）吹東至東南風4級，間中5級；大致多雲有幾陣驟雨。下周二（30日）東至東南風4級；大致多雲有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
直至國慶節（10月1日）氣溫介乎27至32度，吹東至東南風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，暫時未知會否對國慶煙花匯演等大型活動帶來影響。
