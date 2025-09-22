樺加沙風球｜今日大致天晴　日間酷熱34度　明日稍後天氣急速轉壞

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】超強颱風樺加沙的外圍下沉氣流正為廣東東部帶來大致良好的天氣。同時，與米娜殘餘相關的驟雨正影響廣東西部。天文台預測，本港今日（9月22日）大致天晴，但初時有一兩陣微雨。日間天氣酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩東風。漸轉吹北風，稍後離岸及高地風勢清勁。海有湧浪



但隨著超強颱風樺加沙逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日中午前後發出一號戒備信號。天文台展望，明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞。星期三（24日）吹烈風至暴風，離岸可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及顯著風暴潮。星期四（25日）風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。



圖為截至9月22日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

中午前後將掛一號風球

天文台特別天氣提示稱，按照現時預測，超強颱風樺加沙會在今明兩日（9月22日及23日）橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日中午前後發出一號戒備信號。

在上午5時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏北約590公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋海峽一帶。

圖為截至9月22日凌晨2時00分，天文台對樺加沙的預測路徑。（天文台網頁圖片）

周三受顯著風暴潮影響 沿岸水位媲「天鴿」及「山竹」

樺加沙環流廣闊，雖然今日本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。明日稍後天氣開始急速轉壞，星期三（9月24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。

天文台指出，隨著樺加沙遠離，本周後期驟雨逐漸減少。此外，一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海中北部至菲律賓東部帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月22日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三至五均有狂風驟雨及雷暴 周四初時雨勢頗大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日）漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱達33度；稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。周三（24日）密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，最高28度。周四（25日）有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪，最高29度。周五（26日）仍大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高30度。

周六（27日）天氣好轉，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光，最高32度。下周日（28日）至下周二（30日）均 大致多雲，有幾陣驟雨，均介乎27至31度，其中下周一（29日）有雷暴。