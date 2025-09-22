颱風樺加沙｜天文台：9.24離岸高地吹颶風　早上與港隔約120公里

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已在中午發出1號風球，今晚9時40分改發3號風球，預料周三（24日）吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級颶風。雖然天文台的預測與昨日（21日）大致相同，但周三由「有狂風大驟雨」改為「頻密狂風大驟雨」。



預測路徑圖顯示，風樺加周三早上約8時距離香港最近，與尖沙咀天文台總部僅相隔約120公里，雖然中心附近最高持續風速減弱至每小時195公里，但仍維持超強颱風的級別。另外值得一提是，2018年山竹掠港時，已減弱至強颱風級別。



超強颱風樺加沙9月22日預測路徑圖。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙9月22日衞星圖。（天文台圖片）

今晚8時至10時改發3號風球

天文台特別天氣提示指，超強颱風樺加沙今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，由於其流廣闊及移動速度較快，中午12時20分發出一號風球，今晚9時40分改發3號風球，天文台考慮明日下午1時至4時改發8號風球。

在熱帶氣旋影響香港期間，天文台在大埔滘錄得的最高潮位及最大風暴潮紀錄。（天文台圖片）

9.24吐露港水位或高達4米至5米

周三（24日）受顯著風暴潮影響，預計當日上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，吐露港水位更可能高達4米至5米。見另稿

天文台9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台︰廣闊低壓區未來兩三日逐漸發展並進入南海

天文台表示，受到樺加沙的外圍下沉氣流影響，明日初時華南地區仍然酷熱。同時位於西北太平洋的廣闊低壓區在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，周末期間可能為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。見另稿

9.23離岸及高地吹9級烈風 早上短暫時間酷熱

天文台最新的9日天氣預報顯示，周二及周三（23日）的預測與昨日大致相同，周二北風5至6級，稍後7至8級，離岸及高地達9級；漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱。稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

9.24離岸及高地達12級颶風 頻密狂風大驟雨

周三吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，漸轉東南風，稍後7至8級；天陰，有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。換言之，天文台只作出一個更改，便是由「有狂風大驟雨」，改為「頻密狂風大驟雨」。

不過須注意，天文台採用的蒲福氏風級表中，12級颶風已是最高級別，即每小時平均風速超過118公里。

天文台9月22日預測路徑圖。（天文台網頁截圖）

超強颱風樺加沙預測強度。（天文台網頁截圖）

9.24早上8時最近香港 超強颱風級別相隔約120公里

超強颱風樺加沙今早8時位於香港之東南偏東約960公里，中心附近最高持續風速每小時 230公里。天文台今早更新的預測路徑圖顯示，樺加沙明早進入南海後中心風速不斷減弱，明早8時達每小時220公里。

其後周三早上約8時距離香港最近，位於香港以南海域，估計與尖沙咀天文台總部僅相隔約120公里，中心風速並進一步降至每小時195公里，但仍維持超強颱風的級別。值得一提是，2018年山竹掠港時，已減弱至強颱風級別。

其後樺加沙繼續向西面移動，掠過廣東西部沿岸，周四移至湛江以西、廣西對開海域，並減弱至颱風級別，中心風速降至每小時140公里，趨向越南北部一帶。

