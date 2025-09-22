超強颱風樺加沙｜「吸風台長」提關注4點變化︰當年山竹時最擔心

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台明日（23日)最快下午1時改發8號風球。



有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明，任內便遇超強颱風山竹襲港。他在社交平台發文指，樺加沙將為華南沿岸帶來嚴重威脅，未來兩天需要關注樺加沙的4點變化，包括環流大小、強度、路徑及風暴潮。他呼籲市民需要盡早完成防風措施，「呢個情境係我當年處理山竹時最擔心嘅，未來幾天將會再次出現！」



超強颱風樺加沙9月22日預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

超強颱風樺加沙預測強度。（天文台網頁截圖）

截至今日傍晚6時，超強颱風樺加沙位處菲律賓北部海域、香港東南偏東約770公里，已進入南海，目前中心附近最高持續風速每小時230公里，預料周三（24日）早上約8時距離香港最近，位於香港以南海域，估計與尖沙咀天文台總部僅相隔約120公里，中心風速 降至每小時195公里，但仍維持超強颱風的級別。

岑智明預告樺加沙與山竹同樣將為華南沿岸帶來嚴重威脅

岑智明今日凌晨以「樺加沙vs山竹」為題，發文分析樺加沙的動向。他表示，各個預報模式都預期樺加沙將通過巴士海峽，因此將為華南沿岸帶來嚴重威脅。

前天文台台長岑智明。（資料圖片）

超強颱風樺加沙9月22日衞星圖。（天文台圖片）

未來兩天關注4點變化︰環流大小、強度及路徑等

岑智明分析指，未來兩天需要關注樺加沙的4點變化，包括︰

1. 環流會否增大或縮細？

2. 強度會否維持？

3. 與香港的距離？路徑偏南還是偏北？（即遠離香港或是接近香港）

4. 接近香港的時間與高潮時間是否吻合？這將會直接影響風暴潮的強度和水浸範圍。



超強颱風樺加沙9月22日衞星圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台9月22日預測路徑圖。（天文台網頁截圖）

岑智明︰呢個情境係我當年處理山竹時最擔心嘅

岑智明又指，無論樺加沙如何發展，希望不會為香港帶來太大的災情，呼籲市民需要盡早完成防風措施。「呢個情境係我當年處理山竹時最擔心嘅，未來幾天將會再次出現！」

▼天文台18個表盡顯「魔風」超強颱風山竹威力▼



+ 18

2018年9月16日下午約1時，超強颱風山竹最接近香港，位於天文台總部西南偏南約100公里，創出最遠距離的10號風球紀錄。（天文台圖片）

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼

