超強颱風樺加沙｜眼壁置換進化巨型風眼　直徑70公里等於3個香港

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙中心附近最高持續風速達到驚人的每小時230公里，成為今年西太平洋「風王」，隨着樺加沙逼近香港，天文台考慮明日下午1時至4時發出8號風球。



樺加沙昨夜至今日凌晨（22日至23日）成功完成眼壁置換後，「進化」出更巨型的風眼。截至今午3時許，樺加沙正橫掃菲律賓北部的加拉延島，風眼直徑約70公里，面積約3,800平方公里，相等於三個香港總面積（香港面積1,115平方公里）。



9月21日近正午可見，超強颱風樺加沙的風眼已非常清晰。（Tropical Tidbits圖片）

9月22日凌晨3時20分，超強颱風樺加沙的風眼經歷眼壁置換後，變得更巨大。（Tropical Tidbits圖片）

截至今午4時，超強颱風樺加沙位於香港東南偏東約790公里，正經過巴士海峽，橫掃菲律賓北部的群島，中心附近最高持續風速更達到驚人的每小時230公里。翻查昨日的衞星雲圖，在相同的尺度下，樺加沙今日的風眼明顯變得更巨型，由一隻「針眼」進化成「巨眼」。

超強颱風樺加沙｜凌晨眼壁置換後成功再增強

其實樺加沙昨夜至凌晨經歷眼壁置換現象，又稱為眼壁更替周期。翻查資料，眼壁置換一般發生在發展成熟的颱風，其時颱風的原眼牆外形成新眼壁，並逐步移入中心，取代原來的內眼壁，若成功置換可能進一步提升強度，反之強度則可能減弱。

超強颱風樺加沙的風暴中心，在9月22日下午約3時許，正橫越菲律賓的加拉延島。（easterlywave圖片）

超強颱風樺加沙的風暴中心，在9月22日下午約3時許，正橫越菲律賓的加拉延島。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙｜下午約4時正橫越菲律賓加拉延島

而樺加沙目前的巨型風眼正說明凌晨的置換成功。根據天文台衞星雲圖，截至下午3時50分，樺加沙的風暴中心正橫越菲律賓的加拉延島（Calayan Island），該島嶼為巴布延群島（Babuyan Island）中最大的島嶼，面積達494.53平方公里。

超強颱風樺加沙的風暴中心，在9月22日下午約3時許，正橫越菲律賓的加拉延島。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風樺加沙｜風眼起碼可塞進3個加拉延島

然而在樺加沙渾圓的風眼下，加拉延島被完全包圍，相當渺小。由衞星雲圖可見，估計其風眼起碼還可再塞進3個加拉延島，風眼直徑有約70公里，可謂是大城市的巨獸級別。反觀香港面積只有1,115平方公里，澳門只得118.3平方公里。

換言之，樺加沙的風眼覆蓋香港絕對是綽綽有餘，若該風眼在香港上空經過，全港居民在經歷狂風暴雨後，可在短暫時間內仰望到蔚藍的天空。

▼超強颱風樺加沙眼壁置換後捲出巨型風眼▼



▼超強颱風樺加沙眼壁置換全過程



超強颱風樺加沙｜榮登今年西北太平洋「風王」寶座

天文台今午約4時在社交平台發文指，超強颱風樺加沙今日將橫過呂宋海峽，進入南海北部，又指其發展成熟，環流結構相當完整和緊密，風眼清晰可見，為今年至今西北太平洋最強熱帶氣旋。即樺加沙已榮登今年西北太平洋的「風王」寶座。

超強颱風樺加沙9月22日預測路徑圖。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙預測強度。（天文台網頁截圖）

超強颱風樺加沙｜9.24離岸及高地吹颶風 頻密狂風大驟雨

天文台最新的9日天氣預報顯示，樺加沙最貼近香港的周三（24日）吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，漸轉東南風，稍後7至8級；天陰有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。不過須注意，天文台採用的蒲福氏風級表中，12級颶風已是最高級別，即每小時平均風速超過118公里。