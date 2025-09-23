颱風樺加沙｜杏花邨3號風球已大浪　岑智明：2米高湧浪已到香港

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，天文台今日（23日）下午2時20分發出8號風球，預測明日（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風（9至10級），初時離岸及高地風力達颶風（12級）程度，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。



今早在3號風球生效時，港島東杏花邨岸邊已經開始大浪拍岸和水浸。有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明指出，這不是風暴潮，而是約兩米高的湧浪已經在香港附近出現，「樺加沙雖然仍然離開香港超過400公里，但是它所帶來的湧浪已經影響華南沿岸」。



岑智明發出文章後3個多小時，柴灣工業區海旁便有一家三口在8號風球生效後不久墮海。



超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，激起海濤，市民在遠處觀看。（廖雁雄攝）

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，激起海濤，市民在遠處觀看。（廖雁雄攝）

天文台評估今晚較後至明日初時需否發出更高風球

天文台指過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，激起海濤，在旁觀看市民即閃避。（廖雁雄攝）

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，有市民趁不大浪時走近觀看。（廖雁雄攝）

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，有市民趁不大浪時走近觀看。（廖雁雄攝）

預測明日水位早上較後時間至下午初時達至最高

天文台指受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米，提醒市民請採取適當預防措施。

岑智明：樺加沙距港超過400公里 湧浪已經影響華南沿岸

至於今日上午至中午在杏花邨出現的驚濤，岑智明中午表示，這不是風暴潮，而是湧浪帶來。他指樺加沙雖然仍然離開香港超過400公里，但是它所帶來的湧浪已經影響華南沿岸，從天文台「地球天氣」資訊可以看到，約兩米的湧浪（淺藍色範圍）已經在香港附近出現，而且波峰周期有十多秒（紫色範圍），這是湧浪的特徵。

岑智明指從天文台「地球天氣」資訊可以看到，約兩米的湧浪（淺藍色範圍）已經在香港附近出現，而且波峰周期有十多秒（紫色範圍），這是湧浪的特徵。(岑智明Facebook圖片)

岑智明指從天文台「地球天氣」資訊可以看到，約兩米的湧浪（淺藍色範圍）已經在香港附近出現，而且波峰周期有十多秒（紫色範圍），這是湧浪的特徵。(岑智明Facebook圖片)

另一前台長李本瀅：大家要小心湧浪威脅

岑智明指出，以往有市民因湧浪而遇溺死亡，另一前台長李本瀅近日亦發文提醒大家要小心湧浪的威脅，呼籲市民勿在海邊徘徊，保障安全。