颱風樺加沙｜林超英：爆玻璃窗應即離開　勿堵缺口恐被吸出飛落街

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風】超強颱風「樺加沙」逐漸逼近，天文台已經於今午（23日）2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強，不少市民擔心窗戶破裂。天文台前台長林超英發文提醒，市民需留意近屋角位置的玻璃窗，將門窗關閉。若窗戶破裂，應離開現場，風停後再作打算，切勿用物品封住破口，否則或被吸出窗外墮樓。



由於流體動力學的原因，角下游處產生的巨大負壓，對玻璃窗形成向外的吸力，超過耐壓極限就爆裂，碎片便會向外飛。（林超英Facebook圖片）

林超英今日凌晨（23日）更新社交平台，稱玻璃窗爆破源於內外壓力有巨大差別，玻璃從高壓一方向低壓一方爆破，並飛向低壓。他舉例較常見的情況為「風斜吹向屋角」，由於流體動力學的關係，對玻璃窗形成向外的吸力，超過耐壓極限就爆裂，碎片便會向外飛。他表示，平時網上的風暴影片中，窗簾吹出破窗之外，便反映該壓力差距。

天文台前台長林超英。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

林超英提醒市民，應重點留意家中處於屋角位置的玻璃窗，颱風襲港期間，需將相關房間的門窗同時關閉，並離開房間，保障人身安全。若窗戶破裂，他強調千萬不要即時嘗試用物品封住破口，否則隨時會被吸出窗外墮樓，更引述澳門同行稱當地有過往先例。

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日所見，紅磡區有住戶在玻璃窗及玻璃圍欄貼賿紙。（葉志明攝）

他提到今年新聞報道中，有市民頂住床褥，坐在破窗邊，指「犯了大忌」，隨時會沒命，表示「物質損失可以重新添置，命丟了就無法補償」，建議若窗戶破裂之後，最好離開現場，等待風停了，之後再作打算。

林超英分享電視片段，呼籲窗戶破裂時，切勿即時以物品封住破口。（林超英Facebook圖片）

若全屋玻璃都破裂，林超英指現今的多層大廈，等候升降機的地方通常沒有窗，應是風中最安全的位置，建議市民考慮去該處暫避。他亦補充，每個人的居所各有特點，難以一概而論，要未雨綢繆，設計防災備災方案。

▼市區打風前一覽▼

