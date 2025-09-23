颱風樺加沙・澳門直擊｜十月初五街居民嚴陣以待　低窪區撤離民眾

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸。在澳門，氣象局宣布將於下午5時改發8號西北風球。澳門早上及中午市面大致平靜，水浸黑點、天鴿時遭受重創的十月初五街，不少商戶都在門外加裝水閘或擺設沙包，以防水浸，部份水閘更超過兩米高。澳門司警撤離低窪地區的民眾，共361戶、942人需要撤離，包括25間酒店、2間娛樂場所、1間員工宿舍、1間安老院及1間衛生中心。

澳門將於下午5點改發8號風球，周四（24日）清晨發出10號風球的機會較高。



【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，十月初五街「大龍鳳茶樓」負責人陳女士。（梁祖饒攝）

位處十月初五街、已有超過七十年歷史的「大龍鳳茶樓」屬水浸黑點。「大龍鳳」當年被颱風天鴿、山竹吹襲時，整個地雨的舖面均水浸至一個人身高，總電箱都壞了，形容店舖如同「災難現場」。重修電箱及水浸的設施，起碼用了100多萬元。

負責人陳女士憶述，天鴿吹襲時，水位急速上升，約一小時內水浸就淹了地下，今次應對樺加沙，員工已忙著將地下的物品移至上層。大龍鳳沒像其他店舖般安裝水閘，陳女士解釋，雨水會從渠位倒灌，安裝水閘也無阻水浸，只能希望損失可減低。

澳門下午5點會懸掛8號風球，大龍鳳茶樓早上仍繼續營業，但陳女士說生意大受影響。她說，今次澳門政府的安排令市民過於緊張，三日來令食肆生意大受影響，令到生意額只有平日的一成。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，十月初五街「中國國貨公司」加裝防水閘。（梁祖饒攝）

同樣位於十月初五街的中國國貨公司，專屬內地日用品、罐頭食品等零售業務。中國國貨公司職員崔先生表示，由於行政長官岑浩輝周一（22日）指出，預測水位或接近五米高，店舖嚴陣以待。

以往打風，店舖內水位只浸至腳踝及小腿，職員大多將貨物移高一兩層，但今次中國國貨公司將地面的貨品全部移至樓上，地面的貨架一件貨品都沒有。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，十月初五街「中國國貨公司」職員崔先生。（梁祖饒攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，澳門司警人員於十月初五街撤離需要輔助的市民。（梁祖饒攝）

下午大約1時，約70名澳門司法警察局人員於十月初五街撤離需要輔助的市民，有行動不便、居住在低窪地區的市民經澳門紅十字會救護車，被送往避險中心暫避。

負責撤離該區市民的澳門司法警察局副局長賴文威表示，需要撤離有361戶，涉及25間酒店、兩間娛樂場所、1間員工宿舍、1間安老院及1間衛生中心，撤離人數942人，當中屬「一級必須扶助」有3戶共6人，二級需扶助撤離有12戶，包括 1間安老院，有40名長者及12名工作人員。