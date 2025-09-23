颱風樺加沙｜巨眼消失發展出山竹同款「雙風眼」　山竹2.0再現？

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa／8號風球／10號風球】超強颱風樺加沙正步步進逼香港，繼周一眼壁置換成功後進化出「巨眼」，並登上今年西太平洋「風王」的寶座後，樺加沙周二（23日）再次進行眼壁置換，不過目前似乎不算成功，反而發展出雙重眼壁的結構，即俗稱雙風眼，同時中心風力減弱至每小時195公里。

2018年蹂躪本港的超強颱風山竹也是雙風眼，最近距離天文台總部100公里，惟帶來的破壞程度卻高於於更接近的澳門。當時天文台及氣象專家都分析指，正因山竹的雙風眼結構，香港受到風力最大的外眼牆螺旋雨帶影響，澳門則受到相對較弱的眼壁影響，因此風勢不及香港。

換言之，樺加沙似乎與山竹擁有多個相近的特徵，例如同樣是超強颱風級別、演變出雙風眼結構，最貼近香港距離為100公里。無論樺加沙是否將成為「山竹2.0」，市民必須做好防風措施，並遠離海邊，注意個人安全。



超強颱風樺加沙9月23日晚上的風暴中心。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙9月23日晚上的風暴中心。（中央氣象台圖片）

按照天文台現時預測，超強颱風樺加沙周三（24日）最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，預計周三凌晨1點至3點，改發9號烈風或暴風增強信號。

而澳門氣象局亦預計，澳門周三凌晨4點至6點，改發10號風球的機會高。

超強颱風樺加沙9月23日晚上的風暴中心。（Tropical Tidbits圖片）

眼壁置換失敗可能導致颱風強度減弱

眼壁置換現象，又稱為眼壁更替周期。翻查資料，眼壁置換一般發生在發展成熟的颱風，其時颱風的原眼牆外形成新眼壁，並逐步移入中心，取代原來的內眼壁，若成功置換可能進一步提升強度，反之強度則可能減弱。

樺加沙9月23日眼壁成功置換後進化成「巨眼」

例如昨日凌晨樺加沙的眼壁成功置換後，風眼變得更渾圓清晰，結構更緊密，風眼直徑約70公里，即面積約3,800平方公里，可謂由一隻「針眼」進化成「巨眼」，相等於3個香港總面積（香港面積1,115平方公里），中心附近最高持續風速更達到驚人的每小時230公里，榮登今年西太平洋「風王」的寶座。

天文台9月23日晚上的路徑預測圖。（天文台圖片）

樺加沙出現雙風眼

同時中心風力減至每小時195公里

不過，樺加沙進入南海後今日再次眼壁置換，但這一次結果似乎未如理想。截至晚上9時正，天文台估計樺加沙的中心附近最高持續風速，減弱至每小時195公里，由天文台及中央氣象台等衞星雲圖所見，樺加沙發展出雙重眼壁，又稱雙風眼或雙眼牆。

山竹整個風暴生命周期的最高中心風力達250公里，遠高於天鴿及溫黛等。（天文台圖片）

澳門距離山竹最近僅60公里

香港卻距離100公里

2018年蹂躪本港的超強颱風山竹，便是雙風眼的其中一個例子，雖然澳門氣象局與山竹最近距離只有60公里，香港天文台總部則是100公里，更創下香港最遠距離10號風球紀錄。按常理而言對澳門的影響更大，惟最終結果是山竹掠過香港後滿目瘡痍，帶來的破壞程度甚至高於澳門。

山竹橫過呂宋進入南海後，雖然再次發展出風眼，但眼壁結構較差。（天文台影片截圖）

當時香港正受到山竹風力最大的螺旋雨帶影響。（天文台影片截圖）

天文台科學主任︰山竹眼壁外的螺旋雨帶更強

天文台科學主任蔡振榮在《氣象小知識》中分析指，一般而言，熱帶氣旋發展成熟後，風眼一帶即眼壁的環狀強雨帶的風力最高，雖然山竹橫過呂宋進入南海後，雖然再次發展出風眼，但眼壁結構較差，相反眼壁外的螺旋雨帶仍然保持強烈對流，當時香港正受到風力最大的螺旋雨帶影響，而澳門只受到相對較弱的眼壁影響，因此風勢不及香港。

天文台科學主任蔡振榮。（天文台影片截圖）

澳門氣象學會︰山竹外眼牆比內眼來得強悍

澳門氣象學會理事Michael Tang也曾發文分析指，山竹屬於雙眼牆結構的熱帶氣旋，橫過呂宋進入南海後，由於眼牆結構變差，尤其內眼牆變得薄弱，影響到中心風力減弱，然而當時山竹的外眼牆因持續獲得深對流發展，反而是風力最大的位置，「故由此可判斷外眼比內眼來得強悍。」

Michael Tang總結指，由於距離較遠的香港當時正被外眼牆直接橫掃，反觀接近山竹風暴中心的澳門，則受到強度較弱的內眼牆影響，因此風勢不如香港。

2018年9月16日下午約1時，超強颱風山竹最接近香港，位於天文台總部西南偏南約100公里，創出最遠距離的10號風球紀錄。（天文台圖片）

2018年超強颱風山竹襲港的移動路徑。（天文台圖片）

樺加沙將成為「山竹2.0」？ 三個特徵與山竹相似

天文台晚上10時45分公布，估計樺加沙明早最接近本港，在南面約100公里掠過。若按目前樺加沙進入南海後的變化，似乎與山竹擁有多個相似的特徵，分別是最巔峰水平為超強颱風級別、演變出雙風眼的結構，以及最貼近香港距離為100公里。

無論樺加沙是否將成為「山竹2.0」，市民必須做好防風措施，留在安全的地方，並遠離海邊，注意個人安全。