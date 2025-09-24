颱風樺加沙・澳門直擊｜低窪地區水位上升　一兩小時內或暫停供電

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門氣象局於周三（24日）凌晨5點半改發10號風球，紅色風暴潮警告仍然生效，低窪地區開始出現水浸，澳門電力股份有限公司（澳電）指，為保障公眾安全及保護供電設施，未來1至2小時內有機會在低窪地區實施暫停供電措施。



早上近10時，澳門內港區的亞美打利庇盧大馬路開始出現水浸，有市民要涉水而行。（梁祖饒攝）

早上9時半，香港01記者在澳門南灣湖一帶直擊，現場風力明顯增強，記者需於有稍有遮擋的地方才能站穩，街上已無行人。

澳門電力股份有限公司（澳電）消息指，受颱風及風暴潮的影響，水位持續上升，為保障公眾安全及保護供電設施，未來1至2小時內有機會在低窪地區實施暫停供電措施，受影響地區主要包括內港、司打口、媽閣、沙梨頭一帶。

澳門氣象局位於內港的監測站錄得超過0.1米水位上升。（澳廣視圖片）

據澳門氣象局的實時水位監測數據，內港北、內港、路氹菜園路及聖方濟各堂監測站都錄到水位上升，當中以內港北及內港水位較高，至早上9時50分，內港北及內港水位高度分別錄得0.08米及0.17米。

澳門紅色風暴潮警告生效，紅色風暴潮有機會暫停供電地區範圍。（澳電）

據澳門氣象局資料，早上9時，樺加沙正集結在澳門南約100公里處 ，以時速約20公里向西北偏西方向移動，正逐漸接近澳門。

澳門十號風球現正生效，受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時風力將達12級颶風或以上。

▼9月24日星期三▼



早上9時，澳門南灣湖、永利娛樂場一帶未見水浸，但風力明顯增強。（梁祖饒攝）

紅色風暴潮警告仍然生效，受風暴增水影響，未來一兩小時低窪地區水位將急速上升，海水將快速湧入內陸，帶來大範圍嚴重水浸，預料早上8時至下午6時，低窪地區會出現水浸，中午前後最高水浸高度達1.5至2.5米，周四早上發出黑色風暴潮警告的機會中等。

氣象局警告，樺加沙對澳門帶來與天鴿、山竹相若的嚴重威脅，高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，切勿前往受水浸影響地區，提防巨浪並遠離岸邊。

澳門電力公司經理謝劍輝表示，為保障公眾安全及保護供電設施，預計將於一兩小時內實施低窪地區暫停供電。（澳廣視圖片）

周三（24日）早上8時許，澳門南灣大馬路一帶有大雨，風勢尚未算大。（梁祖饒攝）