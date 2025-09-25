富麗敦海洋公園酒店災後如常　有顧客買一送一價體驗自助餐包場

超強颱風樺加沙昨日（24日）襲港期間，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店地面層遭到巨浪衝擊，玻璃大門碎裂，湧浪如海嘯湧進大堂。酒店今日（25日）如常營業，僅遭蹂躪的地面層及游泳池不開放。有顧客如期到一樓的星耀廳品嚐自助餐，憑買一送一的優惠價錢，卻體驗猶如「包場」的星級待遇，全場一開頭只有其一枱客。



另有家長趁假期攜同愛女到水上樂園玩樂，卻受礙於必經之路的「海洋徑」馬路滿地泥濘及玻璃碎，只能迂迴經過酒店一樓平台前往以避免受傷。他期望酒店盡快修復馬路及地面大堂，並研究抵禦超強颱風的措施。



9月25日所見，印上「富麗敦海洋公園酒店」的招牌「倒卧」在地上。（廖雁雄攝）

9月25日所見，酒店地面層已禁止進入，玻璃大門被白色木板圍封。（廖雁雄攝）

9月25日所見，升降機無法按下往酒店地面層。（歐陽德浩攝）

9月25日所見，酒店一樓大堂沒受影響。（歐陽德浩攝）

酒店岸邊已放滿一整排離岸石，用於防範海浪的侵蝕及破壞，目測海平線與地面的距離約有3至4米。（廖雁雄攝）

超強颱風樺加沙昨日掠港期間，富麗敦海洋公園酒店地面層遭到巨浪衝擊，玻璃大門被撞碎，海浪如洪水湧進大堂，僅數秒間儼成澤國。雖然今日酒店外滿目瘡痍，惟地面以上樓層沒有受到破壞，仍然維持營業，包括酒店住宿及餐廳等服務，只有游泳池暫時關閉，但記者目測人流不多，只有少量住客入住。

樺加沙無阻食客如期品嚐酒店自助餐

酒店一樓設有全天候自助餐廳星耀廳，蘇先生早在天文台預告樺加沙來襲前，已預訂今午的自助餐，雖然酒店後來通知他可免費更改日期，但他昨日得知「巨浪事件」中無員工受傷，酒店穿梭巴士繼續營運，加上他認為樺加沙的威力「普通」，於是與太太如期到酒店品嚐自助餐。

噚日影咗出嚟之後，我覺得職員冇受傷冇剩呢，應該冇咩太大問題。除咗（馬路）地面一片泥濘之外都冇乜特别，可能佢清理咗。 星耀廳顧客蘇先生

蘇先生今日如期與太太到酒店品嚐自助餐。（廖雁雄攝）

酒店一樓設有全天候自助餐廳星耀廳。（歐陽德浩攝）

食客：餐廳供應食物款式無受到影響

不過蘇先生踏進餐廳時空無一人，憑買一送一的優惠價錢，卻體驗猶如「包場」的星級待遇，後來才逐漸增至約10人。他表示餐廳供應的食物款式沒有受到影響，並讚揚天文台的預測在人工智能的協助下愈來愈準確，讓社會能夠提早準備。

通往水上樂園的「海洋徑」馬路變成一片泥灘，路上佈滿鞋印及車胎印。（廖雁雄攝）

酒店外的地上滿是玻璃碎。（廖雁雄攝）

大量廢鐵仍然遺留在路邊有待處理。（廖雁雄攝）

海濱長廊設有升降機及扶手電梯通往酒店一樓平台，全部位於岸邊的位置。（廖雁雄攝）

整條電梯嚴重損毀，扶手歪曲、玻璃碎裂，變得滿目全非。（廖雁雄攝）

馬路佈滿泥濘及玻璃碎 家長迂迴經酒店一樓往水上樂園

也有市民乘坐酒店的穿梭巴士，經酒店步行前往毗鄰的水上樂園。鄭先生便趁着放假攜同女兒捉緊夏天的尾巴，不過他們下車後才獲司機告知，由於馬路佈滿泥濘及玻璃碎片，為了避免出現受傷，建議改用迂迴的路徑，通過酒店一樓的平台走往水上樂園。

雖然鄭先生認為樺加沙的威力不及2018年超強颱風山竹，僅對市區外圍造成破壞，但他指出近年極端天氣頻發，期望酒店盡快修復馬路及地面大堂，並防患於未然，研究抵禦超強颱風的措施。

由於馬路佈滿泥濘及玻璃碎片，鄭先生與女兒正通過酒店一樓的平台走往水上樂園。（廖雁雄攝）

其實好多遊客嚟香港玩，希望佢盡快整返靚個酒店範圍，出面啲道路，令到大家都可以重新過嚟玩。 市民鄭先生

酒店外海濱，棕櫚樹被強風吹至連根拔起。（廖雁雄攝）

酒店的指示牌倒下。（廖雁雄攝）

花圃上的告示牌或裝飾物等倒下。（廖雁雄攝）

海濱長廊的去水渠被泥沙填滿。（廖雁雄攝）