樺加沙｜房屋署迅速應對助屋邨復常　何永賢感謝團隊

超強颱風樺加沙襲港期間，有部份屋邨設施被強風損壞，以及不少樹木被強風吹倒。房屋局局長何永賢周四（25日）表示，感謝各同事在颱風襲港前提早部署，在吹襲期間迅速應對，並在樺加沙遠離、天氣情況許可下，全力跟進善後工作，務求減少颱風為居民和市民帶來的影響。房委會周日稱。當中有12宗塌樹阻塞道路，嚴重影響居民出行。當中包括坪石邨有大樹倒塌，阻擋了屋邨的主要出入通道，為令居民於能在周四復常返工返學，承辦商立即到場協助消防員通宵清理。



何永賢指出，房屋署聯絡中心於八號熱帶氣旋警告發出前已預先啓動，準備隨時處理突發事故。狂風暴雨下，不免導致塌樹或其他緊急情況發生，同事們迅速應變，在情況安全及許可下從速處理，盡快恢復道路暢通。

地盤方面，在副署長和各助理署長帶領下，各個建築團隊已在樺加沙襲港前視察地盤棚架安全，及各種機器的相應措施。因此，只發生水馬、出入口拉閘被強風吹至移位等的「小事故」，團隊和承建商迅速清理，以免影響交通。

另外，周三（24日）早上，一位居住在彩興路「簡約公屋」的行動不便女士，因無法關窗，令大門被強風吹至無法開啟。經管理辦事處和工程部的努力，盡快幫助居民解決困難。其後，當值職員還為該住戶送上補給物資，她表示感激辦事處所有同事的關懷及協助。

房委會則表示，房屋署團隊上下一心，全力恢復屋邨正常運作，除清理大大小小的塌樹外，屋邨管團隊在颱風期間同埋安全情況下，亦盡心盡力協助居民，包括協助居民將被強風吹得搖搖欲墜嘅晾衫架收回單位內，化解墮下危機；努力搶修及盡快恢復鹹水供應及升降機運行。團隊更主動探訪有需要住戶，提供最新天氣資訊及應急物資，讓居民在風雨中得到支援。