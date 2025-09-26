樺加沙｜土拓署屋宇署等部門忙善後　清理塌樹垃圾及維修損毀設施

超強颱風樺加沙雖已遠離香港，但大量塌樹中斷道路、影響交通，另有潛在風險較高的招牌、棚架、窗戶同構築物等，包括土木工程拓展署、民安隊、屋宇署、海事處、機電工程署等各政府部門於颱風過後，迅速處理善後。



土拓署清理屯門景峰輕鐵站附近塌樹

其中，屯門景峰輕鐵站附近出現冧樹影響輕鐵運作，土木工程拓展署立刻動員帶同器械前往現場，本著社區共融精神，協助消防員將大型樹幹切割，並移離輕鐵軌道。而為應對超強颱風樺加沙，土木工程拓展署轄下多個工程團隊及承建商主動行動，全力處理各項善後工作。

工程團隊及承建商本著「以人為本」的精神，夤夜協助清理行車道路淤塞水渠和障礙物、處理堵塞渠道的沙石與枯枝、重置指示牌等，務求於早上市民上班前，讓市面得以恢復正常。而在超強颱風樺加沙襲港期間，土力工程處接獲山泥傾瀉報告後，隨即調派土力工程師到現場協助相關部門跟進事故。

屋宇署處理鬆脫招牌等構築物

屋宇署表示，在周三（24日）已經開始颱風過後的善後工作，進行特別街道巡查，通宵工作，以辨識各區主要街道旁及潛在風險較高的鬆脫／損毀的招牌、棚架、窗戶同構築物等。當發現有明顯危險的個案，便安排政府承建商即時處理，務求讓市面盡快復常。署方感謝位同事及政府承建商的努力，在風雨中堅守崗位，專業、迅速處理與私人樓宇安全有關的緊急事故，守護公眾安全。

民安隊清理大埔汀角路塌樹 海事處清海面垃圾

民安隊也於改發三號強風信號時，已忙於清理大埔汀角路的大範圍塌樹，令道路得以回復正常。海事處方面，則迅速調派外判清潔船隊在紅磡、土瓜灣、中環、筲箕灣、香港仔以至西貢一帶水域進行清潔行動，清理海面上漂浮的大量樹枝、發泡膠箱以及各種雜物，減少海上垃圾威脅航行安全的風險。

機電署預早於離島部署維修人手

機電工程署稱，每次颱風來襲，沿海地區的影響一般都比較嚴重，該部門早於上星期已預先將物資運送到離島，包括長洲、坪洲、榕樹灣、梅窩，再安排承辦商同事在島上待命，隨時進行緊急維修工作。在今次颱風期間，署方就收到船公司通報梅窩渡輪碼頭橋板受到嚴重損壞，島上承辦商同事在風雨過後隨即前往碼頭視察同維修，成功在極短時間完成北橋的維修工作，並通知運輸署南橋的損毀情況，及早作出渡輪服務調動安排。

漁護署巡查郊野公園 並評估農地魚塘等損毀情況

漁護署人員則在颱風過後，開始到各郊野公園巡查，檢視設施損壞、樹木倒塌同埋道路阻塞的情況，並清理塌樹同安排維修損毀設施，以盡快重新開放受影響設施供市民使用。漁農業支援方面，漁護署人員已展開巡查行動，評估農地、魚塘、魚排等地點的損毀情況。另外， 蔬菜、海魚及其他新鮮副食品周四（9月25日）已逐步恢復正常供應。漁護署會同兩統處繼續監察各批發市場的運作，確保新鮮糧食供應穩定。