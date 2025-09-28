中秋節打風？天文台料又有低壓區形成　AI料10.5港400公里外掠過

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／中秋節／國慶節】「秋颱」一個接一個，天文台今日（28日)指出，一個低壓區會在本周中至後期為菲律賓以東至呂宋一帶海域帶來不穩定天氣，預測未有提及會否進入南中國海北部及強度。



據AI人工智能預報系統預測，該低壓區有可能發展為熱帶氣旋並進入南海，預料周末期間在本港以南400公里外掠過。九天天氣預報則顯示，天文台預計下周日中秋節前夕（10月5日，農曆八月十四），本港吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；多雲，間中有驟雨及雷暴。



9月28日中午，維港上空出現日暈現象。（倪清江攝）

天文台表示，在下午2時，颱風博羅依集結在香港之西南約850公里，中心附近最高持續風速每小時130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過海南島以南海域，移向越南北部，隨後逐漸減弱。受中國東南沿岸的高壓脊及颱風博羅依的共同影響，廣東沿岸今日風勢頗大。

天颱風博羅依正橫過海南島以南海域，移向越南北部，預計隨後逐漸減弱。（天文台圖片）

明日的天氣：部分時間有陽光 初時局部地區有驟雨

天文台預計，高空反氣旋會在未來數日覆蓋廣東，該區普遍晴朗，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。

天文台預測明日（29日）吹東至東南風3至4級，初時離岸及高地間中5級，市區氣溫介乎27至32度；部分時間有陽光，初時局部地區有驟雨。

9月27日下午，啟德體育園一帶陽光普照，天色明朗，海旁的中秋擺設份外搶眼。（資料圖片／倪清江攝）

天文台料本周後期有低壓區生成 多個AI預報會進入南海中北部

天文台今日表示，一個低壓區預料會在本周中至後期為菲律賓以東至呂宋一帶海域帶來不穩定天氣。

在天文台地球天氣網頁可見，AI人工智能預報模式伏羲、盤古、歐中AIFS、以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF) 傳統電腦預報模式今日的預測結果顯示，在本周後期至下周初會有巨型熱帶氣旋進入南海中北部，橫越海南島後，中秋節當日（10月6日)在越南一帶登陸。

AI人工智能預報系統風烏預測，有熱帶氣旋10月4日至5日會進入本港400公里範圍，在香港南面掠過。（天文台AI「地球天氣」網頁截圖）

AI「風烏」預測10月4日至5日進入本港400公里範圍

另一個AI人工智能預報系統風烏的預計路徑則最為靠北，預測該熱帶氣旋10月4日至5日會進入本港400公里範圍，在香港南面掠過，其後在茂名及湛江市之間登陸。

不過天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

天文台9月28日下午12時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

根據天文台九天天氣預報，周二至周四（9月30日至10月2日）天色轉好，天晴或大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

而本周後期，本港天氣開始轉差，周五（10月3日）局部地區有驟雨，至周六（10月4日）部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周日（10月5日）天氣進一步轉壞，多雲，間中有驟雨及雷暴；吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。到中秋節正日（10月6日），氣溫27至31度，東至東南風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

