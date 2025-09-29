打風｜天文台料中秋前迎第12個風暴　周末離岸高地風力達3號風球

【打風／天文台／中秋節／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球】天文台今早（9月29日）更新今年中秋節前打風的預測，料將迎來今年第12個風暴。天文台預料一個低壓區會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數；多個AI人工智能預報系統今日預測「西登」，與天文台相若，料在本港南至西南約400公里掠過。



天文台預測受熱帶氣旋影響，華南沿岸周末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪，本港星期六（10月4日）離岸及高地風力間中達6級，星期日（10月5日，迎月）初時高地風力達7級。6及7級為強風，屬3號風球風力。



天文台預測隨著高空反氣旋再度增強，中秋節（10月6日）及翌日「追月」（10月7日）廣東沿岸驟雨減少，不過預測中秋節當日大致多雲，有幾陣驟雨，可能影響賞月。



明日的天氣：大致天晴 日間酷熱 一連五日氣溫最高33度

天文台表示，熱帶氣旋博羅依會在今明（9月29日及30日）兩日橫過越南北部，移入中南半島內陸並逐漸消散。高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，明日至周六（10月4日）市區氣溫最高33度。

天文台預測明日吹微風2級，大致天晴，日間酷熱；周三國慶日 ( 10月1日）仍吹微風2級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱。其後兩日早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱，吹東風2至3級。

天文台料熱帶氣旋進入南海後「西登」粵西至海南島一帶

本港剛經歷超強颱風吹襲後，即將迎來另一個風暴。天文台今早更新預測，預料一個低壓區會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，今日指將增強成熱帶氣旋。

天文台未發布預測移動路徑圖，但料其隨後會靠近菲律賓呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，比昨日料「較大機率進入南海」更確定。

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「風烏」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里外掠過，移向往海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「盤古」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里掠過，移向往海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

４個AI預報系統均料「西登」海南島

AI人工智能預報系統「風烏」、「盤古」、「伏羲」及「AIFS」的預測相若，都料該熱帶氣旋10月4日下午在本港以南約400公里掠過後，向西北移向海南島一帶，即與天文台預測「西登」相若，本港會吹較強東北風、東至東南風。

差異在於「風烏」和「盤古」料該熱帶氣旋較強，可能屬強烈熱帶風暴，而「伏羲」及「AIFS」則料屬熱帶風暴，所以其環流外端未必會顯響到香港。

歐洲中期預報中心今日的預測則與AI預報系統結果有較大差異，基本上料只會是熱帶低氣壓級別，移動路徑與AI預報相若，在移向海南島期間才稍為增強。

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「伏羲」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里掠過，移向往海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「AIFS」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里掠過，移向海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

今年暫有11個低壓系統令天文台需發風球 平1974年紀錄

天文台資料顯示，截至今日（9月29日），已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球。其中兩個為無名熱帶氣低壓；熱帶風暴有「藍湖」；強烈熱帶風暴有「蝴蝶」、「塔巴」和「米娜」；颱風有「韋帕」；強颱風有「丹娜絲」、「楊柳」、「劍魚」；超強颱風有「樺加沙」。當中「塔巴」需發出8號風球，而「韋帕」和「樺加沙」更需發出10號風球。

天文台網頁列出二次大戰後自1946年以來發出風球紀錄，連同今年共有四年錄得10個或以上低壓系統影響香港，1964及1980年各有10個，而1974年則有11個，故今次已平了原紀錄。因此天文台日內若再發風球，將創二戰後新紀錄。

天文台資料顯示，今年截至9月28日，已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球，平了1974年紀錄。（天文台網頁截圖）

天文台9月29日上午11時半更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到另一個熱帶氣旋影響，中有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。（天文台圖片）

▼天文台地球天氣網頁可見多個預測結果▼

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼歐洲中期預報中心9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

