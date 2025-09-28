打風｜天文台料低壓系統較可能入南海　若發風球將創二戰後新紀錄

【打風／天文台／中秋節／移動路徑／風球】天文台今日（9月28日）下午表示，料一個低壓區會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，隨後移向呂宋一帶，並有較大機率進入南海，但其路徑及強度存在變數。按九天天氣預報資料，該低壓系統將於星期六（10月4日)開始，至星期日（10月5日）「迎月夜」影響本港，天文台預測星期日離岸及高地間中6級，即3號風球風力的強風（6及7級風力）；中秋節（10月6日）大致多雲，有幾陣驟雨，或影響賞月。



今年有少個熱帶氣旋影響香港？原來累計已有11個，翻查天文台資料，今年紀錄已與1974年並列二戰後最多風暴年份，因此若天文台再發出風球，將創二次大戰後自1946年以來新紀錄。



9月27日下午，啟德體育園一帶陽光普照，天色明朗，海旁的中秋擺設份外搶眼。（資料圖片／倪清江攝）

天文台：低壓系統路徑及強度存在變數

天文台今日上午表示，一個低壓區預料會在本周中至後期為菲律賓以東至呂宋一帶海域帶來不穩定天氣；到下午進一步預測，該低壓系統隨後移向呂宋一帶，並有較大機會進入南海，但其路徑及強度存在變數。

AI人工智能預報系統風烏預測，有熱帶氣旋10月4日至5日會進入本港400公里範圍，在香港南面掠過。（天文台AI「地球天氣」網頁截圖）

在天文台地球天氣網頁可見，AI人工智能預報模式伏羲、盤古、歐中AIFS、以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF) 傳統電腦預報模式今日的預測結果顯示，在本周後期至下周初會有巨型熱帶氣旋進入南海中北部，橫越海南島後，中秋節當日（10月6日)在越南一帶登陸。

AI「風烏」預測10月4日至5日進入本港400公里範圍

另一個AI人工智能預報系統風烏的預計路徑則最為靠北，預測該熱帶氣旋10月4日至5日會進入本港400公里範圍，在香港南面掠過，其後在茂名及湛江市之間登陸。

不過天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

天文台資料顯示，今年截至9月28日，已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球，平了1974年紀錄。（天文台網頁截圖）

今年暫有11個低壓系統令天文台需發風球 平1974年紀錄

天文台資料顯示，截至今日（9月28日），已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球。其中兩個為無名熱帶氣低壓；熱帶風暴有「藍湖」；強烈熱帶風暴有「蝴蝶」、「塔巴」和「米娜」；颱風有「韋帕」；強颱風有「丹娜絲」、「楊柳」、「劍魚」；超強颱風有「樺加沙」。當中「塔巴」需發出8號風球，而「韋帕」和「樺加沙」更需發出10號風球。

天文台網頁列出二次大戰後自1946年以來發出風球紀錄，連同今年共有四年錄得10個或以上低壓系統影響香港，1964及1980年各有10個，而1974年則有11個，故今次已平了原紀錄。因此天文台今年若再發風球，將創二戰後新紀錄。

天文台資料顯示，1974年共有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球，為二次大戰後自1946年最多紀錄。（天文台網頁截圖）

預測周六「起風」漸轉吹北至東北風 周日迎月夜間中有驟雨及雷暴

根據天文台九天天氣預報，周二至周四（9月30日至10月2日）天色轉好，天晴或大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎28至33度；周五（10月3日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫最高33度。

天文台預測周六（10月4日）天氣變化大，吹微風2級，漸轉吹北至東北風3至4級，稍後離岸間中5級，部分時間有陽光；日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周日（10月5日）「迎月夜」天氣進一步轉壞，多雲，間中有驟雨及雷暴；吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。6級為強風，即3號風球風力，料周六及周日天氣變化大與熱帶氣旋逼近有關。

天文台9月28日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

中秋節正日及「追月夜」多雲有幾陣驟雨恐賞月難

到中秋節正日（10月6日），氣溫27至31度，東至東南風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。中秋節翌日「追月夜」（10月7日）吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

