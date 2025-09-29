天氣｜今早局部有驟雨　日間炎熱32度　未來兩三日大致天晴酷熱

高空反氣旋正覆蓋中國東南部，同時驟雨正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（9月29日）大致多雲，早上局部地區有驟雨，日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風，初時高地風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日大致天晴及酷熱。



圖為截至9月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月28日 石澳泳灘因樺加沙吹襲仍閉灘▼



高空反氣旋影響 未來數日晴朗酷熱

天文台指出，高空反氣旋會在未來數日覆蓋廣東，該區普遍晴朗，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區。隨著高空反氣旋在周末期間減弱，廣東沿岸驟雨增多。

此外，預料一個低壓區會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，隨後移向呂宋一帶，並有較大機會進入南海，但其路徑及強度存在變數。

而颱風博羅依已減弱為強烈熱帶風暴。在上午5時，博羅依集結在河內以南約270公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過越南北部，移入中南半島內陸並逐漸消散。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至周六均酷熱達33度 十一國慶天晴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）及周三（10月1日）的國慶日均大致天晴。日間酷熱達33度。周四（10月2日）天晴、周五（10月3日）大致天晴，均日間酷熱達33度。周六（10日4日）仍日間酷熱達33度，當日部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。

下周日（10月5日）多雲，間中有驟雨及雷暴，最高氣溫回落至29度。下周一（10月6日）及下周二（10日7日）均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31及32度。