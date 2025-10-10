天氣｜今日大致天晴　初時局部有驟雨　日間炎熱及乾燥　最高32度

高空反氣旋正覆蓋華南，該區天色大致良好。同時，一股偏東氣流影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（10月10日）大致天晴，但初時局部地區有驟雨，最低氣溫約27度，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，相對濕度最低60%；吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（11日）部份時間有陽光。下周初驟雨逐漸增多，氣溫稍為下降。下周中後期天色好轉。



圖為截至10月10日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



+ 5

將受廣闊低壓槽影響 下周初有驟雨及雷暴

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。同時，一道廣闊低壓槽會影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。而一股清勁偏東氣流會在下周中期影響華南沿岸。隨著高空反氣旋再度增強，下周中後期華南地區天色好轉。

此外，熱帶氣旋娜基莉會在今日移向琉球群島一帶。在上午5時，熱帶風暴娜基莉集結在沖繩島以東約590公里，預料向西北移動，時速約18公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月10日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月18日 突然下雨 有市民急步避雨▼



+ 3

下周初氣溫稍為回落

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，最高32度。下周日（12日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高31度。

下周一（13日）及下周三（15日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高30度。下周二（14日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最高29度。下周四（16日）至下周六（18日）均部份時間有陽光，其中下周四及周六料有一兩陣驟雨，最高氣溫介乎31及32度。