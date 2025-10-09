天氣｜今日大致天晴　早上局部有驟雨　日間炎熱及乾燥　最高32度

受高空反氣旋影響，華南天色大致良好，而一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（10月9日）大致天晴，但早上局部地區有驟雨，日間炎熱及乾燥，相對濕度最低55%；市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。天文台展望，明日（10日）大致天晴。周末期間部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周初驟雨增多，氣溫稍為下降。



圖為截至10月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月18日傍晚 多區出現日落彩虹▼



將受廣闊低壓槽影響 下周初有驟雨及雷暴

天文台指出，高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周中後期影響華南。

此外，熱帶氣旋夏浪會在今日橫過日本以南海域，而熱帶氣旋娜基莉會在今明兩日移向琉球群島一帶。在上午5時，熱帶風暴娜基莉集結在沖繩島之東南偏東約940公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月9日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月18日 突然下雨 有市民急步避雨▼



下周初氣溫稍為回落

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）大致天晴，最高32度。周六（11日）及下周日（12日）均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。其中周五（10日）大致天晴，周六則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周一（13日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫回落至30度。下周二（14日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最高29度。下周三（15日）及下周四（16日）均有幾陣驟雨，其中下周三初時驟雨較多，最高氣溫分別30及31度。下周五（17日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高31度。