寒露天氣｜今日大致天晴　日間酷熱　市區最高約33度

今日（10月8日）為二十四節氣的「寒露」，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。天文台預測，本港今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹微風，漸轉吹和緩東至東北風。天文台展望，未來一兩日大致天晴。周末期間部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。



圖為截至10月8日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

夏浪增強為強颱風 將橫過日本以南海域

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。同時，一股偏東氣流會影響廣東東部沿岸。預料一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在周末至下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有幾陣驟雨。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋夏浪會在今明兩日橫過日本以南海域。

另外，位於西北太平洋的熱帶氣旋夏浪，已經增強為強颱風，會在未來一兩日橫過日本以南海域並逐漸增強。在上午5時，超強颱風夏浪集結在東京之西南偏南約760公里，預料向北或東北偏北移動，時速約15公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月8日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末有一兩陣驟雨 下周日至四均有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）大致天晴，但初時局部地區有驟雨，至周六（11日）均最高32度。其中周五（10日）大致天晴，周六則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周日（12日）至下周二（14日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高31度。下周三（15日）及下周四（16日）也最高31度，均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。