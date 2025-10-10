天氣｜天文台︰廣闊低壓槽將影響本港　10.12起一連4日幾陣驟雨

【天氣／天文台／HKO／明日的天氣／娜基莉】天文台今日（10日）表示，覆蓋華南的高空反氣旋周六（11日）開始減弱，廣東沿岸會有一兩陣驟雨，一道廣闊低壓槽下周初為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，直至下周中後期天色才有好轉。根據9日天氣預報顯示，由下周日（12日）起，一連4日有幾陣驟雨，其中下周一（13日）天氣最壞，氣溫降至26至30度，有幾陣驟雨及雷暴。



此外，熱帶風暴娜基莉今午集結在沖繩島東北偏東約380公里，預料橫過日本以南海域。根據路徑圖顯示，其移動路徑與日本九州及本島保持一定的距離。



本港今日氣溫介乎27度至32度，截至下午3時40分，尖沙咀天文台總部錄得氣溫31.5度，相對濕度62%，紫外線指數2，強度屬於低。天文台表示，高空反氣旋現正覆蓋華南，該區天色大致良好，同時一股偏東氣流影響廣東沿岸。

天文台預料，現時覆蓋華南的高空反氣旋周六（11日）開始減弱，廣東沿岸會有一兩陣驟雨。而一道廣闊低壓槽下周初為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，隨着高空反氣旋增強，下周中後期華南地區天色好轉。

天文台10月10日發布的9日天氣預報。（網頁截圖）

10.12起一連4日有幾陣驟雨 10.13有驟雨及雷暴

天文台9日天氣預報顯示，周六（11日）天氣開始轉壞，氣溫介乎27至32度，部份時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨。由下周日（12日）起，一連4日有幾陣驟雨，下周日氣溫介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（13日）天氣最壞，氣溫降至26至30度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；下周二（14日）天氣狀況大致相同，僅沒有雷暴；下周三（15日）氣溫介乎27至31度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

隨後數日本港天氣好轉，下周四至周六（16日至18日）部份時間有陽光，氣溫亦回升至27至32度，不過局部地區仍有驟雨。

熱帶風暴娜基莉10月10日下午4時集結在沖繩島東北偏東約380公里。（天文台圖片）

熱帶風暴娜基莉10月10日下午4時集結在沖繩島東北偏東約380公里。（日本氣象廳截圖）

熱帶風暴娜基莉將掠過日本以南海域

此外，截至今午4時，熱帶風暴娜基莉集結在沖繩島東北偏東約380公里，預料初時向西北偏西緩慢移動，稍後轉向東北方向，橫過日本以南海域。根據路徑圖顯示，其移動路徑與日本九州及本島保持一定的距離。