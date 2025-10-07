追月夜料天晴見明月 天文台預測廣闊低壓槽周末至下周初帶驟雨
撰文：倪清江
出版：更新：
在今年「十二度風臨」颱風麥德姆中秋節前吹襲後，華南沿岸天氣趨向穩定，天文台今日（7日，追月）表示，高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在周末至下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有幾陣驟雨。
追月夜滿月6時06分升起
今日是農曆八月十六「追月夜」，天文台指高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本港下午多處地區氣溫上升至33度或以上，今晚大致天晴。月出時間為下午6時06分，由於今年最圓中秋月為今日上午11時48分，今晚圓月不比昨晚中秋節失色。
明天的天氣：大致天晴 日間酷熱
天文台預測明日（8日）吹東至東北風3至4級，大致天晴，日間酷熱。周四（9日）及周五（10日）吹東風4級，大致天晴，周四初時局部地區有驟雨。
周末吹東風3至4級，天文台預測周六（11日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，周日（12日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。
+4
下周初多雲及有幾陣驟雨
天文台預測下周初天色較差，周一（13日）吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周二（14日）吹東至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。下周三及四（15及16日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
+6
天氣｜今日大致天晴 日間酷熱約33度 下午局部有驟雨中秋天氣｜今日大致多雲 有一兩陣驟雨 最高32度中秋節．賞月｜滿月東方升起高掛夜空 「玉兔」現身月宮中｜多相中秋節天氣｜天文台預測大致多雲有驟雨 市民或雲隙中賞月颱風麥德姆｜天文台一圖顯示烈風圈與香港差這距離 昂坪錄得暴風