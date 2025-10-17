打風｜天文台料下周初至中期風勢持續頗大　預告或直接發3號風球

雖然中秋已過，但本港氣溫仍居高不下，徘徊在30度左右或以上，下周似迎來「真．秋天」，天文台指一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達廣東沿岸，該區北風會逐漸增強。在季候風及熱帶氣旋的共同效應下，隨後數日風勢持續頗大，下周中期市區氣溫下降至20度左右，新界再低兩三度。由周末至下周中，氣溫會由酷熱轉為接近清涼水平，提醒市民留意天氣變化。



天文台表示，隨着該熱帶氣旋的環流逐漸影響廣東沿岸，屆時或會直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。



香港天文台今日（17日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《一雨成秋》文章表示，星期日將有一股強烈東北季候風抵達廣東沿岸，預計下周中期市區氣溫跌至20度左右；受天文大潮、東北季候風及潛在熱帶氣旋的共同影響，下周本港沿岸水位或會較正常高0.5至1米左右，提醒市民留意天氣變化及提早採取適當措施。

天文台指出，大氣中層的一道西風槽已橫過貝加爾湖，今早華北的地面氣壓已在顯著上升，而與其相關的強烈東北季候風正逐漸向南擴展，預料會在星期日抵達華南，本港星期日風勢將逐漸增強。該熱帶氣旋會在星期日進入本港800公里範圍，但由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。

天文台亦預料，該熱帶氣旋會在下周初逐漸靠近廣東沿岸，屆時該區會開始受季候風及該熱帶氣旋的共同效應影響，華南沿岸及南海北部一帶的等壓線將變得更為緊密，下周初至中期風勢持續頗大。隨着該熱帶氣旋的環流逐漸影響廣東沿岸，天文台屆時或會直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。

天文台舉例，香港過往也曾出現東北季候風與熱帶氣旋產生共同效應的情況，例如2021年10月的圓規，當時天文台曾以3號強風信號取代強烈季候風信號，其中並未發出一號戒備信號。

文章亦提及，該熱帶氣旋的雨帶會在下星期一（20日）稍後逐漸影響廣東沿岸，預料本港屆時雨勢會漸轉頻密，晚上氣溫開始下降，但降雨量仍有變數。在雨水蒸發冷卻的效應下，下周中期本港市區氣溫會顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。雨水加上持續的大風會加速空氣流動而將身體的熱量帶走，令跌溫的感覺更強烈。由周末至下周中，氣溫會由酷熱轉為較為接近清涼水平，提醒市民留意天氣的急劇變化。

天文台又稱，在天文大潮、東北季候風及潛在熱帶氣旋的共同影響下，預計下周本港沿岸水位將會較正常高0.5至1米左右，即使該熱帶氣旋於下週中期逐漸遠離及減弱，本港仍會受強烈東北季候風影響，下周中後期水位會維持在較高的水平。下周連續數晚在漲潮時，部份沿岸低窪地區可能出現水浸，天文台建議市民預早採取適當措施。

文章中提到，在2022年10月，本港亦曾受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響而引致水位上升至高出正常潮位約0.7米。