打風｜天文台出預測移動路徑圖　料下周二港南400公里颱風級掠過

位於菲律賓以東海域的低壓區今早（17日)已增強為熱帶低氣壓，天文台今早發出預測移動路徑圖，預測會在周日（19日）傍晚進入本港東南偏南800公里，其時為強烈熱帶風暴，其後向西北移動，進入西北移動，下周二（21日）早上颱風級進入本港以南400公里內，但遇到南下的強烈東北季候風，90度拗向西南「彈開」並減弱。不過天文台指轉向的時間及地點存在變數。



在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，天文台預報本港風力周日（19日）起逐步增強，市內由吹北至東北風4至5級，至下周二（21日)吹北風5至6級，不過離岸及高地風力較大，料下周二離岸間中7級，高地達8級；下周一至三海有湧浪。6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力。



天文台10月17日早上發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，料將命名「風神」的熱帶氣旋10月21日上午在本港以南400公里掠過。(天文台圖片)

料明早增強為熱帶風暴命名為「風神」

在上午11時，該熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約2,020公里，中心附近最高持續風速: 每小時45公里，預料向西移動，時速約30公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。天文台預測其會在明早（18日）增強為熱帶風暴，屆時會命名為「風神」（Fengshen，中國提供名稱）。

預測移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋周日（19日）上午增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速至時速90公里，並登陸菲律賓呂宋中部，後向西北掠過呂宋，周日傍晚進入南海，即香港東南偏南800公里，續向西北移動，並持續增強。

天文台10月17日上午發出熱帶氣旋預測位置和強度。(天文台圖片)

預測下周二早上本港以南380公里掠過後減弱

天文台預測該熱帶氣旋下周一（20日)上午移至本港東南偏南500公里，料遇到東北季候風，轉向西北偏西移動，在下周二（21日）上午進入本港400公里內，最近約380公里，其時為颱風級，中心附近最高持續風速為每小時120公里，後如天文台預測受東北季候風影響，而逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，下周三早上降回強烈熱帶風暴級。

天文台10月15日發出潛在熱帶氣旋的路徑概率預報圖，該熱帶氣旋下周初將進入南中國海北部，於本港以南約400公里掠過。（天文台圖片）

天文台10月17日上午9時50分更新九天天氣預報，料10月20至22日本港風力增強。(天文台圖片)

明天的天氣：日間酷熱又無風 市區最高34度

天文台表示，高空反氣旋會在今明兩日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱，預測本港今日吹東風4級，初時離岸5級，大致天晴，日間炎熱，氣溫介乎28至32度。明日吹東至東北風2至3級，大致天晴，日間酷熱，稍後有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎28至34度，相對濕度介乎55％至90%。

強烈東北季候風周日殺到 日間酷熱及乾燥

預料一股強烈東北季候風會在周日（19日）抵達廣東沿岸，天文台預測吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥，氣溫介乎27至33度。

預測下周二吹北風 離岸風力間中7級、高地達8級

天文台預測下周一（20日）至三本港風力受到熱帶氣旋影響明顯，周一吹北風5級，離岸6級，稍後高地達7級；短暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣雨，海有湧浪；到周二（21日)吹北風5至6級，離岸間中7級，高地達8級；大致多雲，有幾陣雨，海有湧浪；到下周三（22日)吹北風5級，離岸6級，高地達7級；大致多雲，有幾陣雨。海有湧浪。

下周四及五（23及24日）風力仍偏強，吹北至東北風4至5級，離岸及高地6級。周四大致多雲，有一兩陣雨，到周五大致多雲，日間部分時間天色明朗。

受到東北季候風影響，天文台預測氣溫顯著下降，下周一清晨市區最低24度，較前一日日間33度，一夜跌9度；下周二（20日）最低22度，周三及四（22及23日）再降至21度。