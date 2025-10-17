打風｜天文台料下周二至四高地3日吹8級風　「霜降」氣溫跌至20度

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在今明（17及28日)兩日靠近呂宋一帶並逐漸增強，隨後進入南海中北部，天文台預測下周二（21日）早上以颱風級進入本港以南400公里內；同時一股強烈東北季候風會在周日（19日）抵達廣東沿岸，該區北風增強。



在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，天文台預測下周初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪。天文台今早提高風力預測，料測下周二離岸及高地風力甚強，下周二至周四（23日）初時，高地風力達8級，即烈風，屬8號風球風力，離岸最高風力達7級；而市區吹北風5至6級。6及7級為強風，即3號風球風力。若天文台發出風球，將是今年第13次，將紀錄再推向更高。



氣溫方面，天文台預測下周一（20日）將有明顯降溫，市區清晨最低24度，一夜跌9度；到下周三（22日）及周四( 23日）二十四節氣「霜降」，市區氣溫更降至20度，比昨日預測再調低1度。



位於菲律賓以東的低壓區10月17日早上增強為熱帶低壓，天文台發出預測移動路徑圖，料19日進入南海中北部，後靠近華南沿岸，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級。(天文台圖片)

料明早增強為熱帶風暴命名為「風神」

天文台預測該熱帶氣旋會在明早（18日）增強為熱帶風暴，屆時日本氣象廳將會命名為「風神」（Fengshen，中國提供名稱）。

在中午12時，該熱帶低氣壓集結在菲律賓馬尼拉以東約1,090公里／香港之東南偏東約2,000公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，預料向西移動，時速約30公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。

天文台10月17日上午發出熱帶氣旋預測位置和強度。(天文台圖片)

預測下周二早上本港以南380公里掠過後減弱

天文台預測該熱帶氣旋下周一（20日)上午移至本港東南偏南500公里，料遇到東北季候風，轉向西北偏西移動，在下周二（21日）上午進入本港400公里內，最近約380公里，其時為颱風級，中心附近最高持續風速為每小時120公里，後如天文台預測受東北季候風影響，而逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，下周三早上降回強烈熱帶風暴級。

位於菲律賓以東的低壓區10月17日早上增強為熱帶低壓，中央氣象台發出預測移動路徑圖，料19日進入南海中北部，後靠近華南沿岸，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級。(中央氣象台圖片)

中央氣象台料達颱風級 台灣、日本及韓國料最強達強烈熱帶風暴級

中央氣象台發出的預測移動路徑圖與天文台相若，料約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級；而台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的預測移動路徑圖也相似，但料最高只達強烈熱帶風暴級，也可能未必進入本港400公里內。

位於菲律賓以東的低壓區10月17日早上增強為熱帶低壓， 台灣中央氣象署發出預測移動路徑圖，料19日進入南海中北部，後靠近華南沿岸，移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。( 台灣中央氣象署圖片)

位於菲律賓以東的低壓區10月17日早上增強為熱帶低壓， 日本氣象廳發出預測移動路徑圖，料19日進入南海中北部，後靠近華南沿岸，移向海南以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。( 日本氣象廳圖片)

位於菲律賓以東的低壓區10月17日早上增強為熱帶低壓， 韓國氣象廳發出預測移動路徑圖，料19日進入南海中北部，後靠近華南沿岸，移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。( 韓國氣象廳圖片)

明天的天氣：日間酷熱又無風 市區最高34度

天文台表示，高空反氣旋會在明日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預測明日吹東至東北風2至3級，大致天晴，但早晚有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度，相對濕度介乎55％至90%。

天文台預測周日開始起風 稍後離岸及高地風力達3號風球

在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，天文台預測下周初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪。

最新九天天氣預報顯示，天文台預測周日（19日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級；部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥，市區最高33度，相對濕度介乎55％至90%。下周一（20日）吹北風5級，離岸6級，稍後高地達7級；大致多雲，有一兩陣雨，初時短暫時間有陽光，稍後雨勢較為頻密，海有湧浪。6及7級為強風，即3號風球風力。

預測下周二及三風力最強 有幾陣雨及海有湧浪

在該熱帶氣旋前期得到東北季候風「助攻」下，天文台調高下周二（21日)至周四（23日）初時，一連三日料高地風力達8級，即烈風，8號風球風力，離岸最高風力達7級。

下周二吹北風5至6級，離岸間中7級，高地達8級；多雲有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪。到下周三吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有幾陣雨，海有湧浪。下周四吹北風4至5級，離岸6級，初時高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨。

天文台10月17日上午11時半更新九天天氣預報，料10月21至23日本港高地風力達8級，即吹烈風，屬8號風球風力。(天文台圖片)

下周一氣溫一夜降9度 周三周四市區最低20度

氣溫方面，天文台預測下周一（20日）將有明顯降溫，市區清晨最低24度，比周日（19日）日間最高33度，一夜降9度。隨着東北季候風加劇，下周二（21日）市區將低見21度，最高24度，多雲有雨，加上風大會更令人感到清涼；到下周三（22日）及周四( 23日）二十四節氣「霜降」，市區氣溫更降至20度。

天文台預測東北季候風下周後期減弱，氣溫會逐漸回升，下周末日間回升至29度。