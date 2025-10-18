打風．霜降｜天文台料下周連續3日低見20度　新界有區一夜跌10度

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】本港終於迎來秋天，天文台表示一股強烈東北季候風明日（19日）抵達廣東沿岸，隨後數日受到季候風及熱帶氣旋「風神」的共同影響下，漸轉多雲有雨，氣溫顯着下降，直至下周後期隨着「風神」遠離廣東，本港天氣才有好轉，日間氣溫回升。



下周四（23日）是廿四節氣中的「霜降」，天文台料周二至周四（21日至23日），一連三日市區氣溫跌至最低20度，新界再低兩至三度。自動分區天氣預報顯示，下周初期氣溫急降，若以上水為例，由周一（20日）最高30度跌至翌日最低20度，即一夜間跌10度。



天文台解釋，由於在雨水蒸發冷卻的效應下，下周本港市區氣溫顯着下降，而雨水加上持續的大風，會加速空氣流動將身體的熱量帶走，降溫的感覺更強烈，呼籲市民留意天氣的急劇變化。



熱帶風暴風神10月18日早上08時集結在香港之東南約1,660公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台10月18日上午更新熱帶氣旋預測的位置和強度。（天文台圖片）

酷熱天氣警告今生效 今日氣溫料最高33度

酷熱天氣警告現正生效，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今日氣溫介乎28度至33度，料今日大致天晴，日間酷熱及乾燥，稍後局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東至東北風。

強烈東北季候風明日抵達廣東 天文台或發出黑球

天文台昨晚（17日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《一雨成秋》文章更指出，大氣中層的一道西風槽已橫過貝加爾湖，華北的地面氣壓已在顯著上升，與其相關的強烈東北季候風正逐漸向南擴展，預料周日（19日）抵達華南，風勢將逐漸增強。

同時熱帶氣旋「風神」周日進入本港800公里範圍，屆時華南沿岸天氣主要受到季候風主導，天文台將視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本地風力等同於3號風球。

10月17日上午8時的衛星雲圖。（天文台圖片）

（左）本港時間10月17日上午11時的氣壓對比二十四小時前的變化。（右）歐洲人工智能電腦模式 AIFS 顯示華南沿岸受東北季候風及熱帶氣旋的共同影響。（天文台圖片）

「天氣隨筆」並分析指，由於在雨水蒸發冷卻的效應下，下周中期本港市區氣溫會顯下降，而雨水加上持續的大風，會加速空氣流動將身體的熱量帶走，降溫的感覺更強烈，氣溫會由酷熱轉為較為接近清涼水平，呼籲市民留意天氣的急劇變化。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

10.20最高氣溫跌穿30度 10.21至10.23「霜降」低見20度

天文台今早更新的9日天氣預報，明日（19日）天氣仍然酷熱，氣溫27至33度，相對濕度降至50%至85%，部份時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥；下周一（20日）最高氣溫跌穿30度，降至24至29度，相對濕度55%至90%，大致多雲，有一兩陣雨，初時短暫時間有陽光，稍後雨勢較為頻密，晚上氣溫顯著下降。

下周二起（21日）本港氣溫進一步顯着下降，介乎20至24度，相對濕度70至95%，多雲有雨，天氣稍涼；下周三（22日）氣溫20至23度，相對濕度75%至95%，多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，初時雨勢較為頻密；下周四（23日）為廿四節氣中的「霜降」，氣溫20至25度，相對濕度60%至85%，大致多雲，有一兩陣雨，早上稍涼。

天文台10月18日早上更新的9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

10.24起氣溫回升 周末乾燥及短暫時間有陽光

隨着熱帶氣旋「風神」遠離廣東，下周五（24日）本港氣溫回升，天色開始明朗，介乎22至27度，相對濕度50%至75%，大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥。隨後周末（25日至26日）氣溫同樣24至29度，相對濕度50%至75%，短暫時間有陽光，日間乾燥。

翻查昨日（17日）天文台預測下周的氣溫，僅下周三及周四（22日至23日）低見20度，即天文台今日再進一步下調下周二的氣溫，由原來的21至24度，下調至20至24度。

根據天文台10月18日自動分區天氣預報，10月20日下午3時各地氣溫料27度或以上，其中上水、黃竹坑及赤鱲角更達到30度。（天文台截圖）

根據天文台10月18日自動分區天氣預報，10月21日早上7時新界各地低見20隻度，石崗及打鼓嶺料只得19度，上水、大埔、流浮山及將軍澳等則有20度。（天文台截圖）

10.21清晨新界兩區跌穿20度 上水一夜跌10度

根據天文台自動分區天氣預報，下周一至周二（20至21日）本港氣溫急降，前一日下午3時，本港各地氣溫介乎28至30度，其中上水、黃竹坑及赤鱲角達到30度；至翌日早上7時，各區氣溫介乎19至23度，其中將軍澳、沙田、上水及流浮山只有20度，石崗及打鼓嶺更低見19度。換言之當日本港各區溫差頗大，若以上水為例，一夜間便下跌10度。