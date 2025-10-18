風神打風｜天文台擬下周一發3號風球　周二最近　轉8號視乎3因素

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】位於菲律賓以東的熱帶低氣壓今日（18日）增強為熱帶風暴，並命名為「風神」（Fengshen，中國提供名稱）。 天文台今早表示，風神會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內，同時預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。



由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。 隨著風神在下星期一（20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球，取代強烈季候風信號，而不會發出一號風球。



天文台表示，風神會在下星期二（21日）最接近本港，天文台屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神下星期二早上在本港以南350公里掠過，屆時為強烈熱帶風暴級，受到東北季候風影響，屆時會逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但轉向的地點存在變數。天文台今再上調風力預測，料下周二吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級，多雲有雨，天氣稍涼，海有大浪及湧浪。



熱帶風暴風神10月18日早上08時集結在香港之東南約1,660公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

在上午10時，熱帶風暴風神集結在菲律賓馬尼拉之東南偏東約540公里/香港之東南約 1,615公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，預料向西移動，時速約22公里，靠近菲律賓呂宋一帶並逐漸增強。

預測下周二早上本港以南350公里掠過 中心附近風速達時速110公里

熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神將向西北移動，明日（19日）橫過呂宋島進入南海，明日傍晚進入本港800公里範圍內。下周一（20日）早上逼近本港東南約500公里，屆時屬強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時105公里。

天文台預測風神下周初遇上強烈東北季候風，風力將先稍增強，並減慢移動，下周二（21日）早上移至本港以南350公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。後90度轉向西南移動，下周三（22日）早上仍維持強烈熱帶風暴級，集結在本港西南偏南400公里，要到周四（23日）才移至西南700公里及減弱為熱帶風暴。

天文台10月18日上午更新熱帶氣旋預測的位置和強度。(天文台圖片)

風神會否達颱風級？內地澳門料會 台灣日本韓國料不會

現時各主要氣象機構預測的路徑相若，分別在於評估風神最高強度。中央氣象台及澳門氣象局今早都料最高達颱風級（中心附近風速達時速118公里或以上），天文台日前也料風神會升級颱風，但近兩日未有再出現在預測中。

台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國日本氣象廳則料最高逹強烈熱帶風暴級。

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。中央氣象台的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級。(中央氣象台圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。澳門氣象局的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在澳門以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級。(澳門氣象局圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。台灣中央氣象署的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。(台灣中央氣象署圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。日本氣象廳的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。(日本氣象廳圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。韓國氣象廳的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。(韓國氣象廳圖片)

風神周日進入本港800公里範圍內 強烈東北季候風同日低達廣東

天文台早上11時半發出特別天氣提示，指出現時位於菲律賓附近的熱帶風暴風神會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內；同時華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。

天文台先發出「黑球」 下周一擬直接發3號風球 不會降級先發一號

天文台表示，由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」強烈季候風信號。隨著風神在下周一（20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。

3號風球及強烈東北季候風信號都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里。香港過往也曾出現東北季候風與熱帶氣旋產生共同效應的情況，例如2021年10月的圓規，當時天文台亦曾以3號風球取代強烈季候風信號，其中並未發出一號風球。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

轉8號風球視乎風神強度、烈風區與港距離及本地風力變化

天文台表示，根據現時預測，風神會在下周二（21日）最接近本港，屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。

天文台表示，風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。 在風神及季候風的共同影響下，下周初至中期本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下周中期市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度，海有大浪及湧浪。

天文台10月18日上午更新九天天氣預報，預測10月21日平地吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級。（天文台圖片）

明天的天氣：早上有一兩陣驟雨 日間酷熱及乾燥

天文台預測明日（19日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級；部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥，氣溫介乎27至33度，相對濕度介乎50％至85%。

天文台調高下周二風力 離岸間中8級、高地達9級

九天天氣預報顯示，本港風力下周一（20日）起增強，吹北風5級，離岸6級，高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨，初時短暫時間有陽光，稍後雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪，清晨氣溫降至24度，比周日日間9度，晚上氣溫顯著下降。

下周二（21日）風神最接近本港，天文台調高風力預測，料吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級；多雲有雨，天氣稍涼，海有大浪及湧浪。下周三（22日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，初時雨勢較為頻密，海有湧浪。下周四（23日）仍然大風，吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨，早上稍涼。天文台預測這三日市區氣溫最低20度，下周三為二十四節氣的「霜降」。

6及7級為強風，即3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台預測下周五 (24日)起天色逐漸和好轉，風力稍為減弱，下周末短暫時間有陽光，日間乾燥。

香港沿岸水位變化示意圖，紅色虛線和黑色線之間的距離為水位增長。天文台預計下星期連續數晚漲潮時本港沿岸水位會偏高，晚間部分沿岸低窪地區可能出現水浸。（天文台圖片）

下周天文大潮、東北季候風及熱帶氣旋共同影響 沿岸低窪地區有水浸風險

天文台表示，下周在天文大潮、東北季候風及熱帶氣旋的共同影響下，預計本港沿岸水位將會較正常高0.5至1米左右。即使該熱帶氣旋於下週中期逐漸遠離及減弱，本港仍會受強烈東北季候風影響，下周中後期水位會維持在較高的水平。

下周連續數晚在漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，天文台提醒市民預早採取適當措施。在2022年10月，本港亦曾受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響而引致水位上升至高出正常潮位約0.7米。