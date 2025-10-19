風神打風｜季候風殺到　市區今33度　天文台料周二至周四最低19度

踏入秋天中期，本港仍炎熱至酷熱，不過一股東北季候風今早（19日）抵達廣東，天文台預測本港在熱帶氣旋風神及季候風共同影響下，未來數日風大多雲有雨，星期二至四「霜降」（21至24日）市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。



受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，天文台預測本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。



天文台今發出強烈季候風信號 明日黃昏前後考慮轉發3號風球

天文台今早（19日）發出特別天氣提示，指出一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，會在今日稍後發出強烈季候風信號；預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨著風神在明日（20日）逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

熱帶風暴風神10月19日上午11時集結在香港之東南約1,080公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

在風神及季候風的共同影響下，天文台預測未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

明天的天氣：高地風力達8級 市區氣溫最低23度

天文台預測周一（20日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有幾陣雨，海有大浪及湧浪；氣溫顯著下降，市區介乎23至29度。

周二至周四「霜降」市區每日最低氣溫19度

風神周二（21日）最接近本港，天文台預測吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級，多雲有雨，雨勢有時較為頻密，海有大浪及湧浪，天氣顯著較涼，市區氣溫最低19度。

周三（22日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有幾陣雨，天氣稍涼。初時雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪。

到周四（23日）、二十四節氣「霜降」吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨，早上稍涼。

天文台預測要到周五（24日)最低氣溫才回升至20度以上，而周六及周日（25及26日)日間最高30度，部分時間有陽光。日間乾燥。下周初氣溫介乎24至29度，短暫時間有陽光，日間乾燥。

天文台10月19上午11時半更新九天天氣預報，料本周初至中期在熱帶氣旋風神及強烈東北季候風會共同效應下，風力甚高。（天文台圖片)

明日至周二午夜一日半 市區溫差達10度

天文台自動分區天氣預報顯示，料天文台總部今日下午將升至攝氏33度，明早降至25度，一夜降8度；明日日間回升至29度，其後回落，深夜降至23度；到周二（21日）清晨降至21度，午夜前再跌至19度。

由明日至周二午夜一日半之間，市區溫差達10度；由今日至周二午夜，市區氣溫兩日半更跌14度。

天文台自動分區天氣預報顯示，10月19日(今日)下午15時多區氣溫升至33至34度，天文台尖沙咀總部料達33度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，10月21日深夜23時，各區氣溫降至20度以下。(天文台圖片)

打鼓嶺及石崗周二及三降至15度

天文台表示，新界本周初最低氣溫會比市區低兩至三度，自動分區天氣預報顯示，在星期二及三（21及22日），上水、大埔、沙田、將軍澳、流浮山及屯門將低見17度，而打鼓嶺及石崗料降至15度。

