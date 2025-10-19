風神打風｜天文台料今晚殺入港800公里　東北季候風先到擬發黑球

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】正橫過菲律賓的熱帶氣旋「風神」（Fengshen，中國提供名稱）會在今晚（19日）進入本港東南800公里範圍內；同時一股強烈東北季候風會在今日抵達廣東沿岸，本港風勢將會逐漸增強。天文台今日（19日）將考慮先發出俗稱「黑球」強烈季候風信號，代表本地普遍吹時速40公里以上強風，等同3號風球風力（6及7級風力）。



天文台預測今日吹東風3級，漸轉北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級；天氣乾燥及酷熱，氣溫日間升至最高33度，晚上氣溫開始回落增添秋意。



隨著風神在明日（20日，星期一）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球，取代強烈季候風信號，而不會發出一號風球。 在風神及季候風的共同影響下，本周初至中期本港風勢持續頗大，預測由明日至周四（23日）二十四節氣「霜降」，高地風力達8至9級（烈風，8號風球風力），周二（21日）離岸風力也達8級，不過市內風力最高只有6級，6及7級為強風，即3號風球風力。



熱帶風暴風神10月18日23時集結在香港之東南約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

熱帶風暴風神10月21日至22日最接近本港，天文台預測會升至颱風級別。（天文台圖片）

踏入秋季中期，10月18日仍天晴酷熱，市區氣溫下午普遍升至33度左右，在中環海旁，聚集不少遊客，到來打卡遊玩。(夏家朗攝）

踏入秋季中期，10月18日仍天晴酷熱，市區氣溫下午普遍升至33度左右，在中環海旁，有遊客全身「包到實」免被曬黑，手持電風羽降溫。(夏家朗攝）

踏入秋季中期，10月18日仍天晴酷熱，市區氣溫下午普遍升至33度左右，在中環海旁，有遊客吃甜筒降溫。(夏家朗攝）

踏入秋季中期，10月18日仍天晴酷熱，市區氣溫下午普遍升至33度左右，在中環海旁，有遊客用外套遮頭「防曬」。(夏家朗攝）

強烈東北季候風今日抵港 天氣乾燥及酷熱 漸轉吹北至東北風

強烈東北季候風會在今日抵達廣東沿岸，天文台預測今日天氣變化大，料日間部分時間有陽光，天氣乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，最低氣溫約27度，新界再高一兩度，相對濕度介乎50至85%，吹東風3級，漸轉北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級。

天文台表示，雖然熱帶氣旋風神會在今日稍後進入本港800公里範圍內，不過今日華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

天文台10月19日凌晨0時更新九天天氣預報，料本周初至中期在熱帶氣旋風神及強烈東北季候風會共同效應下，風力甚高。（天文台圖片)

自動分區天氣預報料市區今日下午33度 午夜跌至26度

自動分區天氣預報顯示，今日下午2時各區氣溫多數升至全日最高，天文台尖沙咀總部將達33度，上水、流浮山、黃竹坑及長洲升至34度。

不過強烈東北季候風帶來冷空氣，令氣溫逐漸下降，到午夜天文台尖沙咀總部、上水、流浮山將跌至26度，黃竹坑降至25度。

自動分區天氣預報預測今日（10月19日）下午2時，各區氣溫升至攝氏33至34度。(天文台圖片)

自動分區天氣預報預測今日（10月19日）午夜12時，各區氣溫較日間最高時跌數度。(天文台圖片)

預測風神周一深夜殺入本港400公里內 天文台擬直接發3號風球

天文台表示，隨著風神在明日（20日，星期一）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球，取代強烈季候風信號，而不會發出一號風球。

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神明晚深夜進入本港以南400公里內，其時已增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時110公里，接近颱風級別（中心風速每小時118公里或以上）。

天文台10月18日晚上更新熱帶氣旋的預測的位置和強度。(天文台圖片)

明天的天氣：高地風力達8級 晚上氣溫顯著下降

天文台預測周一（20日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨，初時短暫時間有陽光，稍後雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪，晚上氣溫顯著下降。

自動分區天氣預報顯示，周一清晨天文台尖沙咀總部氣溫降至24度，比今日日間最高33度，下降9度，日間最高29度，其後逐漸下降。預測到周二（21日）市區氣溫低見20度，新界再低兩三度。

10月18日石澳泳灘有較大風浪，雖然掛了紅旗，不過有泳客照落水，在近岸嬉水。

風神周二最接近本港 天文台審視3因素需否改發8號風球

天文台表示，根據現時預測，風神會在周二（21日）最接近本港，天文台屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。天文台表示，風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神周二日間最近在本港以南約350公里掠過，並可能在深夜增強為颱風，中心附近最高持續風速升至每小時120公里。其後隨着向西南移動，逐漸遠離本港並減弱。

周二風力最強 離岸間中8級、高地達9級 海有大浪及湧浪

天文台預測周二（21日）吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級；多雲有雨，天氣稍涼，海有大浪及湧浪。周三（22日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，初時雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪。到周四吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨，早上稍涼。

周二至周四市區氣溫最低20度 周五起氣溫逐步回升

由周二至周四市區氣溫最低料只有20度，日間最高23至25度，以周三（22日）最清涼。天文台預測氣溫由周五（24日）起逐步回升，日間部分時間天色明朗及乾燥，周六（25日）至下周一（27日 )最高29度，短暫時間有陽光，日間乾燥。