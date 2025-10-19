風神打風｜天文台今稍後發黑球　周一黃昏前後擬直接改發3號風球

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】天文台今早（19日）指出，一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，會在今日稍後發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。現正橫過菲律賓的熱帶氣旋「風神」（Fengshen，中國提供名稱）會在今晚進入本港東南800公里範圍內，天文台預測風神明早（20日，星期一）早上移至本港東南550公里，已增強為強烈熱帶風暴，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。



按天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖，風神周二（21日）早上會以颱風級在本港南面400公里掠過，同時也會止步，轉向西南移動逐潮遠離本港。



受到風神及今日抵港的強烈東北季候風共同效應影響，本港風力今起將逐漸增強，明日吹北風5級，離岸6級，高地達8級；到周二離岸風力間中8級，高地達9級，不過市內北風5至6級；高地周三及周四（22及23日）仍會達8級。6及7級屬強風，即3號風球風力，而8及9級屬烈風，即8號風球風力。



熱帶氣旋風神10月19日早上正橫過菲律賓呂宋島，中心正成形中。（Tropical Tidbits圖片）

+ 3

熱帶風暴風神10月19日08時集結在香港之東南約1,170公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

天文台10月19日上午的預測顯示，熱帶氣旋風神10月21日最接近本港，天文台預測會升至颱風級別，在本港以南400公里掠過。（天文台圖片

強烈東北季候風南下 天文台將發出強烈季候風信號

天文台今早表示，一股強烈東北季候風會為未來數日持續影響華南，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號，代表本地普遍吹時速40公里以上強風，等同3號風球風力（6及7級風力）。

現時正橫過菲律賓呂宋島附近的熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內，並會在明日橫過南海中北部，逐漸靠近廣東沿岸。在季候風及風神的共同影響下，未來數日華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有大浪及湧浪。受季候風影響，風神會在星期二開始轉向西南方向移動並減弱。

在正午12時，熱帶風暴風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里／香港東南約1,070公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

天文台今早預測風神周二早上颱風級港以南400公里掠過

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖，風神今晚會進入本港東南800公里範圍內，後維持向西北移動，靠近廣東沿岸。

天文台預測風神周一（20日）早上移至本港東南550公里，其時為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時90公里，後轉向西北偏西移動，並增強至颱風級，中心風力升至時速120公里，料周二（21日）早上在掠過本港以南400公里，其後90度轉向西南移動並減弱，最近香港位置與天文台昨日( 18日）預測南移了50公里。

天文台10月19日早上更新熱帶氣旋的預測的位置和強度。(天文台圖片)

天文台10月19上午11時半更新九天天氣預報，料本周初至中期在熱帶氣旋風神及強烈東北季候風會共同效應下，風力甚高。（天文台圖片)