天文台發特別天氣提示料吹偏北強風　長洲陣風達8號風球風力

【打風／天文台／HKO／天氣預測／東北季候風／明日的天氣】熱帶氣旋風神逐步遠離香港，惟強烈東北季候風仍影響本港，天文台今午（22日）5時50分發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，提市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



截至今日傍晚6時20分，天文台數據顯示，長洲及大老山的分別錄得最高陣風時速71及72公里。按蒲福氏風級表，時速63公里至87公里屬於第8級的烈風，即8號風球風力。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



特別天氣提示︰吹偏北強風 市民應提防海面大浪

雖然熱帶氣旋「風神」已遠離香港，但市民仍不能掉以輕心。天文台今日凌晨0時發出特別天氣提示，受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今明兩日（22日及23日）沿岸水位普遍較正常高約0.5至1米，部份沿岸低窪地區晚上漲潮時或有水浸，維港水位上升至海圖基準面以上約3米。

天文台再在今午5時50分發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

天文台10月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來一周稍涼及乾燥。（天文台圖片）

天文台10月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日氣溫介乎19至30度。（天文台圖片）

明日天氣︰受強烈東北季候風及雨帶影響離岸吹強風

天文台表示，受強烈東北季候風及雨帶影響，本港今日天氣稍涼，下午大部份地區氣溫較昨日低3至4度，料今晚及明早稍涼，市區最低氣溫約18度，新界再低一兩度，日間最高氣溫約22度，吹和緩至清勁北風，離岸吹強風。

10月22日傍晚6時20分，長洲及大老山的最高陣風，分別錄得71及72公里。

長洲及大老山傍晚6時最高陣風逾70公里 相等8號風球

截至今日傍晚6時20分，天文台香港分區天氣最高陣風資料顯示，本港部份高地及離岸吹強風至烈風，其中長洲及大老山的最高陣風，分別錄得71及72公里。若按蒲福氏風級表，約70公里屬於8級烈風。

當熱帶氣旋接近本港時，若本港持續風速錄得約每小時63至117公里，天文台可能會發出8號風球，而長洲測風站正是天文台考慮發出風球的8個參考測風站之一。換言之，本港部份離島及高地當時受到相當8號風球的風力吹襲。

天文台10月22日下午2時發布的熱帶氣旋「風神」路徑圖。（天文台圖片）

「風神」遠離香港 明日減弱至熱帶低氣壓級別

截至今午2時，熱帶氣旋「風神」維持強烈熱帶風暴級別，位於香港西南約670公里，中心附近最高持續風速每小時105公里。天文台料「風神」今日橫過南海中部，繼續向西南移動，隨後明日（23日）減弱至熱帶低氣壓級別，稍後登陸越南中部並逐步消散。